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Probleme la platforma e-Sănătatea mea. Zeci de mii de români așteaptă validarea conturilor. Reacția Guvernului

Elena Popescu
Probleme la platforma e-Sănătatea mea. Zeci de mii de români așteaptă validarea conturilor. Reacția Guvernului
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Platforma e-Sănătatea mea întâmpină probleme la înrolarea utilizatorilor, iar aproximativ 25.000 de cereri de validare a identității digitale sunt în așteptare. Guvernul anunță că a suplimentat temporar personalul responsabil de verificarea conturilor și promite că situația va fi remediată în aproximativ o săptămână.

Potrivit Guvernului, în acest moment există aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale care nu au fost încă soluționate.

”În prezent, aproximativ 25.000 de cereri de validare a identităților digitale se află în așteptare, în condițiile unui flux mediu de aproximativ 10.000 de solicitări noi pe zi. Pentru reducerea rapidă a volumului restant, Autoritatea pentru Digitalizarea României dispune în acest moment de 40 de persoane instruite pentru validare”, a transmis Guvernul, printr-un comunicat de presă.

ADR a suplimentat temporar numărul angajaților care se ocupă de verificări

Executivul susține că dificultățile apar încă din etapa de înrolare și că Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) lucrează pentru reducerea numărului de solicitări aflate în așteptare. Pentru a accelera procesul, ADR a suplimentat temporar numărul angajaților care se ocupă de verificări.

”Procesul de validare presupune verificări riguroase pentru prevenirea tentativelor de fraudă, impersonare sau alterare a identității. Personalul ADR implicat în acest proces beneficiază de instruire specializată. Din acel moment, sistemul ROeID va prelua, analiza și soluționa automatizat solicitările de înrolare”, a mai comunicat executivul.

De asemenea, Guvernul le recomandă utilizatorilor să-și instaleze ultima versiune a platformei, iar, pentru funcționarea optimă, au fost găsite deja și alte soluții de înrolare, care urmează să fie implementate.

”Platforma portal.esanatateamea.ro este funcțională la acest moment, iar funcționalitățile acestei platforme se vor operaționaliza în integralitate printr-o abordare prudentă, secvențială”, a concluzionat Guvernul.

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