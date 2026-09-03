Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că există o șansă de soluționare a conflictului din Ucraina. În cadrul discursului său de la Forumul Economic Estic, liderul de la Kremlin a transmis, joi, că, în prezent, contactele cu Ucraina există, în mod direct, în principal prin intermediul serviciilor speciale.

„Le suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să contribuie la rezolvarea acestei probleme. Există o șansă? În opinia mea, da, există”, a declarat liderul rus în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic din Est.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord între ele. Celelalte țări sunt pregătite să sprijine și să ajute. Nu doar Statele Unite, ci și China, de exemplu. Dar, în primul rând, această problemă trebuie rezolvată de țările implicate în conflict. Există o astfel de șansă”, a declarat președintele Federației Ruse.

Acesta a precizat, însă, că amenințările lui Zelenski la adresa aeronavelor civile de pe aeroporturile Moscovei îngreunează posibilitatea de a purta negocieri de pace bilaterale.

„Faptul că ați menționat capturarea navelor civile, atacurile asupra navelor comerciale civile, și acum am auzit despre amenințări de atacuri asupra aeronavelor civile – este, desigur, o manifestare a terorismului de stat. Și acest lucru, fără îndoială, îngreunează posibilitatea de a purta negocieri de pace bilaterale. Apropo, cei care rămân tăcuți, cei care nu acordă atenție acestor lucruri, având în vedere în primul rând aliații occidentali ai Ucrainei, devin complici ai terorismului internațional”, a declarat el.

Președintele rus a declarat că Moscova susține restabilirea unor relații depline cu Washingtonul, dar acest lucru depinde nu doar de Rusia, ci și de partea americană.

Potrivit lui Putin, președintele american Donald Trump este dedicat unei activități pozitive, iar contactele dintre țări continuă, inclusiv prin intermediul agențiilor de informații.

Cel de-al 11-lea Forum Economic Estic se desfășoară în perioada 1 – 4 septembrie 2026. Evenimentul are loc în campusul Universității Federale din Orientul Îndepărtat (FEFU), situat pe Insula Russky din Vladivostok, Rusia. Tema din acest an este „Orientul Îndepărtat – Dezvoltare în beneficiul oamenilor”.