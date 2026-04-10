Criza din Ormuz continuă: sute de petroliere blocate, traficul maritim rămâne paralizat. Revenirea la normal pare tot mai departe

Mihai Tănase
Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, nu dă semne de revenire rapidă, în ciuda armistițiului fragil dintre Statele Unite și Iran.

Deși acordul temporar a alimentat speranțele privind reluarea fluxurilor de petrol și gaze, experții din industria maritimă avertizează că situația rămâne extrem de incertă, iar companiile evită în continuare tranzitul prin zonă, potrivit CNBC.com.

Strâmtoarea Hormuz | Foto – Profimedia Images

Datele recente arată o realitate diferită de optimismul politic. Potrivit analizelor din industrie, doar patru nave au tranzitat zona într-o zi recentă, în timp ce sute de petroliere rămân ancorate în afara Golfului Persic, așteptând semnale clare privind siguranța navigației.

Platformele de monitorizare indică faptul că peste 400 de petroliere încărcate cu petrol, dar și numeroase nave LNG și LPG, stau în așteptare, în timp ce unele vase aleg rute ocolitoare în jurul Insulei Larak pentru a reduce riscurile. Situația este complicată și de faptul că multe nave își opresc transponderele pentru a evita posibile atacuri, ceea ce face dificilă evaluarea exactă a traficului real.

Amintim că președintele Donald Trump a declarat că încetarea focului depinde de „deschiderea completă, imediată şi sigură” a strâmtorii.

Incertitudine, costuri uriașe și riscuri pentru echipaje

Companiile maritime ezită să revină în zonă din cauza lipsei unor reguli clare privind taxele, condițiile de tranzit și cadrul legal impus de autoritățile iraniene. Giganți din industrie precum Hapag-Lloyd și Maersk au anunțat că evită deocamdată traversarea, invocând riscuri ridicate pentru nave și echipaje.

„Revenirea la normal pentru industrie este la câteva săptămâni distanţă”, a declarat Nils Haupt, director de comunicare al Hapag-Lloyd.

În același timp, analiștii atrag atenția că blocajele logistice sunt majore, sute de mii de containere fiind blocate în porturi din India, Oman și Pakistan.

Deși prețurile petrolului au scăzut ușor după anunțarea armistițiului, acestea rămân ridicate comparativ cu perioada de dinaintea conflictului, menținând presiunea asupra economiei globale. Experții avertizează că perturbările din lanțurile de aprovizionare, costurile ridicate de transport și asigurările de război vor continua să afecteze piața pentru o perioadă îndelungată.

În plus, decizia finală de a traversa strâmtoarea aparține adesea căpitanilor navelor, iar mulți dintre aceștia consideră că riscurile sunt încă prea mari.

