Iranul va limita tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz la maximum 15 nave pe zi, în conformitate cu armistițiul încheiat cu Statele Unite, a declarat joi o sursă iraniană, citată de agenția rusă de știri TASS.

Permiterea tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz face parte dintr-un acord fragil de încetare a focului pentru două săptămâni convenit de Statele Unite și Iran. Limita de 15 nave pe zi, impusă de Teheran, este extrem de scăzută, având în vedere că înainte de începerea conflictului, prin strâmtoare treceau aproximativ 150 de nave zilnic.

Tranzitul va fi supravegheat de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice, iar navele trebuie să obțină consimțământul prealabil de la forțele iraniene înainte de a trece în siguranță. De asemenea, Teheranul ar cere, după cum a anunțat recent, o taxă de tranzit de până la 2 milioane de dolari per navă pentru a putea trece.

Acordul de liberă trecere prin strâmtoare a venit după ce Donald Trump a amenințat marți că va bombarda infrastructura civilă critică din Iran. Anterior, președintele american a impus un termen limită, pe care l-a extins ulterior, pentru ca regimul de la Teheran să se conformeze cererii SUA de a permite trecerea liberă a navelor blocate în Golf.

Cât de importantă este Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai importante puncte strategice din lume datorită faptului că prin această rută maritimă circulă aproximativ 20% din necesarul de petrol și gaze la nivel mondial. Aceasta este singura cale de ieșire la ocean pentru marii producători din Golf, precum Arabia Saudită, Irak, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Dincolo de resursele energetice, pe aici trecea, înainte de conflict, aproximativ o treime din îngrășămintele agricole utilizate la nivel mondial, precum și 50% din comerțul cu sulf, materie primă crucială pentru producția industrială și tranziția verde.

