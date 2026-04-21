Nicio delegație iraniană nu a plecat încă în Pakistan pentru continuarea negocierilor de pace cu SUA, anunță televiziunea de stat din Iran.

Potrivit presei internaționale, emisarii SUA și cei ai Iranului urmau să vină la Islamabad pentru a relua discuțiile de pace în cursul zilei de marți, 21 aprilie.

JD Vance așteaptă un semnal de la Teheran pentru a se îmbarca

Partea americană avea să fie reprezentată de vicepreședintele SUA, JD Vance. Numai că Vance era încă la Washington DC, așteptând un semnal de la Teheran pentru a se îmbarca în avion. Semnul incertitudinii planează în continuare.

Potrivit Axios, președintele Donald Trump își dorește cât mai rapid încheierea războiului cu Iran, dar în termenii săi. A mai rămas doar o zi până la expirarea armistițiului de două săptămâni, iar Iranul încă ține Strâmtoarea Ormuz închisă.

Negocierile de pace pentru încheierea războiului, în pericol

Axios scrie că „războiul s-ar putea afla în pragul unei escaladări masive”. O sursă a declarat pentru publicație că JD Vance urma să sosească marți dimineață la Islamabad.

Din delegație ar urma să facă parte emisarul diplomatic Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele și trimisul special al președintelui Trump.

Mediatori din Pakistan, Egipt și Turcia au solicitat Iranului să-și trimită reprezentanții diplomatici la întâlnire.

Primele negocieri și armistițiul de 2 săptămâni n-au dat roade

Vineri, 17 aprilie, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat Strâmtoarea Ormuz „complet deschisă”. Piețele globale erau în revenire.

A fost nevoie de numai 24 de ore pentru ca situația să revină la starea anterioară, după ce Coprul Gărzilor Revoluționare Islamice au tras în petrolierele care încercau să traverseze culoarul, invocând blocada lui Trump asupra porturilor iraniene.

Oficialii SUA bănuiesc că Iranul ar putea fi divizat politic între președintele parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, și comandantul IRGC, generalul Ahmad Vahidi.

