Prima pagină » Sport » Ce scrie presa din Spania despre Mircea Lucescu și legătura „legendei fotbalului românesc” cu Guardiola

Ce scrie presa din Spania despre Mircea Lucescu și legătura „legendei fotbalului românesc" cu Guardiola

Galerie Foto 25

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, în cursul zilei de marți, 7 aprilie 2026, pe patul de spital. Acum, familia se pregătește de funeraliile marelui antrenor. Iată ce scrie presa din Spania despre Mircea Lucescu și legătura „legendei fotbalului românesc” cu Guardiola.

Mircea Lucescu s-a stins din viață în cursul serii de marți, 7 aprilie 2026. Acesta se afla internat în Spitalul Universitar din București. În ultimele zile, starea de sănătate i se înrăutățise. Marele antrenor va fi condus pe ultimul drum pe 10 aprilie 2026, în Vinerea Mare. Programul funeraliilor poate fi accesat AICI. Marele „Il Luce” își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu din Capitală, acolo unde familia are un cavou. Vezi AICI mesajul pe care tehnicianul și l-a dorit gravat pe cavou.

Vestea că Mircea Lucescu a trecut dincolo de granițele României. De exeplu, presa din Spania titrează: „A murit Mircea Lucescu, primul „dușman” al lui Guardiola”. Apoi, jurnaliștii spanioli de la AS.com continuă: „Antrenorul naționalei României a murit la vârsta de 80 de ani în urma unui atac de cord. El a făcut mare echipa Shakhtar Donetsk, împingând-o chiar la limită pe Barcelona lui Pep Guardiola”.

„Lucescu a jucat pentru Dinamo București și a reprezentat țara sa de 64 de ori, inclusiv la Campionatul Mondial din 1970. Faima sa a crescut în principal odată cu trecerea la antrenorat. Este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din istoria României. A antrenat atât în ​​țara sa natală, cât și în Italia, Turcia, Ucraina și Rusia”, scriu jurnaliștii spanioli.

A intrat în istorie cu Șahtior în cei 12 ani petrecuți la club, câștigând 8 titluri de campioană, 7 cupe și o Cupă UEFA. Un moment istoric a fost atunci când a intrat în conferința de presă a lui Pep Guardiola, după un meci cu Barcelona, și a strigat „Rușine!”. În ciuda acelui incident, cei doi aveau să lege mai târziu o prietenie puternică, bazată pe respect reciproc.

„Lucescu l-a antrenat și pe Ronaldo la Inter Milano. În Turcia, la Galatasaray, a obținut un alt dintre cele mai mari succese ale sale, când a câștigat Supercupa Europei la Monaco împotriva lui Real Madrid în 2000. A câștigat titlul de campioană a Turciei atât cu Galatasaray, cât și cu Beșiktaș”, mai relevă presa spaniolă.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Profimedia / arhiva

Recomandarea video

Citește și

Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
Cele mai noi

Trimite acest link pe