Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, în cursul zilei de marți, 7 aprilie 2026, pe patul de spital. Acum, familia se pregătește de funeraliile marelui antrenor. Iată ce scrie presa din Spania despre Mircea Lucescu și legătura „legendei fotbalului românesc” cu Guardiola.

Mircea Lucescu s-a stins din viață în cursul serii de marți, 7 aprilie 2026. Acesta se afla internat în Spitalul Universitar din București. În ultimele zile, starea de sănătate i se înrăutățise. Marele antrenor va fi condus pe ultimul drum pe 10 aprilie 2026, în Vinerea Mare. Programul funeraliilor poate fi accesat AICI. Marele „Il Luce” își va dormi somnul de veci în Cimitirul Bellu din Capitală, acolo unde familia are un cavou. Vezi AICI mesajul pe care tehnicianul și l-a dorit gravat pe cavou.

Mircea Lucescu și legătura cu Pep Guardiola

Vestea că Mircea Lucescu a trecut dincolo de granițele României. De exeplu, presa din Spania titrează: „A murit Mircea Lucescu, primul „dușman” al lui Guardiola”. Apoi, jurnaliștii spanioli de la AS.com continuă: „Antrenorul naționalei României a murit la vârsta de 80 de ani în urma unui atac de cord. El a făcut mare echipa Shakhtar Donetsk, împingând-o chiar la limită pe Barcelona lui Pep Guardiola”.

„Lucescu a jucat pentru Dinamo București și a reprezentat țara sa de 64 de ori, inclusiv la Campionatul Mondial din 1970. Faima sa a crescut în principal odată cu trecerea la antrenorat. Este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din istoria României. A antrenat atât în ​​țara sa natală, cât și în Italia, Turcia, Ucraina și Rusia”, scriu jurnaliștii spanioli.

A intrat în istorie cu Șahtior în cei 12 ani petrecuți la club, câștigând 8 titluri de campioană, 7 cupe și o Cupă UEFA. Un moment istoric a fost atunci când a intrat în conferința de presă a lui Pep Guardiola, după un meci cu Barcelona, și a strigat „Rușine!”. În ciuda acelui incident, cei doi aveau să lege mai târziu o prietenie puternică, bazată pe respect reciproc.

„Lucescu l-a antrenat și pe Ronaldo la Inter Milano. În Turcia, la Galatasaray, a obținut un alt dintre cele mai mari succese ale sale, când a câștigat Supercupa Europei la Monaco împotriva lui Real Madrid în 2000. A câștigat titlul de campioană a Turciei atât cu Galatasaray, cât și cu Beșiktaș”, mai relevă presa spaniolă.

Sursă foto: Mediafax Foto / Profimedia / arhiva