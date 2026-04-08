Sindicatul Jurnaliștilor solicită CNA să reanalizeze închiderea posturilor Realitatea Plus și Gold FM

Bianca Dogaru
Sindicatul Jurnaliștilor solicită CNA să reanalizeze închiderea posturilor Realitatea Plus și Gold FM
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind condamnă decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a retrage licențele de emisie pentru Realitatea Plus și Radio Gold FM, măsură pe care o consideră abuzivă și profund neconstituțională.

MediaSind: „O măsură excesivă și nelegală”

MediaSind susține că suprimarea emisiei pentru motive financiare reprezintă un atac grav la libertatea de exprimare și la dreptul publicului de a fi informat. Reprezentanții jurnaliștilor invocă o hotărâre a ÎCCJ din 2022, care a stabilit că o astfel de măsură este disproporționată. Mai mult, sindicatul avertizează că decizia încalcă Regulamentul European privind Libertatea Presei (EMFA), intrat în vigoare în august 2025.

„Într-un stat de drept, suprimarea emisiei unui post de televiziune sau a unui post de radio nu poate deveni un instrument administrativ automat, utilizat pentru sancționarea unor obligații pecuniare, fără o riguroasă analiză a impactului asupra libertății de exprimare și a efectelor nocive împotriva angajaților instituțiilor.”

300 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă

Măsura luată de CNA afectează direct aproximativ 300 de profesioniști din mass-media. MediaSind a informat deja Federația Europeană și pe cea Internațională a Jurnaliștilor despre acest caz. Totodată, Federația FAIR-MediaSind a solicitat Parlamentului European declanșarea procedurii de infringement împotriva Guvernului Bolojan. Aceștia acuză Executivul de nerespectarea normelor europene privind protecția instituțiilor media.

„Suntem alături de cei aproximativ 300 de angajați ai postului Realitatea Plus, precum și de angajații postului Radio Gold FM și am informat despre acest abuz organizațiile internaționale”

CNA a votat marți, 7 aprilie, retragerea licențelor pentru cele două posturi din cauza neachitării unor amenzi aplicate între ianuarie 2024 și septembrie 2025. Conform legii audiovizualului, licența se retrage dacă titularul nu face dovada plății amenzilor în termen de 6 luni. Realitatea Plus figurează cu 28 de sancțiuni restante din 2024, în valoare de peste 600.000 de lei, deși reprezentanții postului susțin că și-au achitat obligațiile aferente anului 2025.

Închiderea postului Radio Gold FM a provocat o reacție dură din partea lui Cozmin Gușă, a cărui familie controlează stația radio. Acesta a catalogat decizia CNA drept ilegală și abuzivă. Gușă a anunțat că va contesta hotărârea în instanță, în timp ce avocații postului Realitatea Plus au depus deja o cerere de reanalizare a cazului.

