🚨 Armistițiu de două săptămâni în Iran. Teheranul acceptă tranzitul, în condiții de siguranță, prin strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Israelul

„Anunțul armistițiului este un lucru foarte bun”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, în timpul reuniunii de miercuri dimineașa a consiliului de apărare și securitate națională de la Palatul Élysée. „Aproximativ cincisprezece țări se mobilizează pentru a permite implementarea unei misiuni strict defensive, în coordonare cu Iranul, pentru a facilita traficul” în Strâmtoarea Ormuz, a declarat președintele Republicii.

Emmanuel Macron vrea să se asigure că „încetarea focului include pe deplin Libanul”

La câteva ore după anunțul de încetare a focului între Washington și Teheran, situația din Liban rămâne „critică”, notează Emmanuel Macron. „Dorința noastră este să ne asigurăm că încetarea focului include pe deplin Libanul”.

În această dimineață, prim-ministrul israelian a confirmat că Libanul nu a făcut parte din acordul de încetare a focului negociat peste noapte între Washington și Teheran. Armata israeliană a emis, de asemenea, un nou avertisment prin care solicită evacuări în zona Tyre din sudul Libanului.

Potrivit presei de stat libaneze, Israelul a efectuat atacuri în sudul țării, lângă Tir, în urma apelului său de evacuare.