Prima pagină » Știri externe » Armistițiu de două săptămâni în Iran. Teheranul acceptă tranzitul, în condiții de siguranță, prin strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Israelul
Ultima actualizare: acum 31 de minute

Guvernul israelian a declarat, miercuri dimineață, că acceptă acordul de încetare a focului de două săptămâni încheiat, aseară, între Statele Unite și Iran, dar că acesta nu include Libanul, contrar afirmațiilor Pakistanului. Armata israeliană a emis noi ordine de evacuare „imediate” în sudul Libanului, în orașul Tir. Într-un mesaj postat pe X, armata a îndemnat locuitorii să se mute la nord de râul Zahrani „pentru siguranța lor”. Teheranul a salutat armistițiul ca pe o victorie și a subliniat „impotența istorică” a inamicului. Într-o declarație, Consiliul Național de Securitate al Iranului a confirmat încetarea focului în termeni triumfători, respingând în primul său paragraf „ultimatumurile emise de președintele Statelor Unite”, cărora Teheranul spune că nu le acordă „nicio importanță”. Președintele american Donald Trump a declarat într-un mesaj postat pe contul său de Truth Social, că Washingtonul va ajuta la gestionarea trficului în Strâmtoarea Ormuz. „O zi măreață pentru pacea mondială!”, scrie el.
11:44

UPDATE. Irakul își redeschide spațiul aerian după armistițiul dintre SUA și Iran

Autoritatea Aviației Civile din Irak a anunțat redeschiderea spațiului aerian al țării și a tuturor aeroporturilor irakiene, cu efect imediat.

Într-o declarație publicată de Agenția de Știri Irakiană (INA), autoritățile au declarat: „S-a decis redeschiderea spațiului aerian irakian pentru traficul aerian începând de astăzi, în urma stabilizării situației și a revenirii la normalitate”.

11:01

UPDATE. Keir Starmer se pleacă în Golf pentru a se întâlni cu liderii din regiune și a discuta despre eforturile diplomatice menite să susțină armistițiul convenit între SUA și Iran.

„Salut acordul de încetare a focului încheiat peste noapte, care va aduce un moment de respiro regiunii și lumii întregi.“, a transmi premierul britanic miercuri.

„Împreună cu partenerii noștri, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini și a menține această încetare a focului, pentru a o transforma într-un acord durabil și pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz.

Downing Street a declarat că prim-ministrul va discuta eforturile diplomatice de susținere și menținere a încetării focului pentru a aduce o „rezolvare durabilă” a conflictului și pentru a proteja economia britanică și cea globală, care a pus sub presiune consumatorii și țările din întreaga lume.

Vizita lui Starmer a fost planificată înainte de anunțarea acordului de înmcetare a focului.

10:54

UPDATE. Macron salută acordul „încetare a focului” din Iran, însă cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin în armistițiu“

„Anunțul armistițiului este un lucru foarte bun”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, în timpul reuniunii de miercuri dimineașa a consiliului de apărare și securitate națională de la Palatul Élysée.

„Aproximativ cincisprezece țări se mobilizează pentru a permite implementarea unei misiuni strict defensive, în coordonare cu Iranul, pentru a facilita traficul” în Strâmtoarea Ormuz, a declarat președintele Republicii.

Emmanuel Macron vrea să se asigure că „încetarea focului include pe deplin Libanul”

La câteva ore după anunțul de încetare a focului între Washington și Teheran, situația din Liban rămâne „critică”, notează Emmanuel Macron. „Dorința noastră este să ne asigurăm că încetarea focului include pe deplin Libanul”.

În această dimineață, prim-ministrul israelian a confirmat că Libanul nu a făcut parte din acordul de încetare a focului negociat peste noapte între Washington și Teheran. Armata israeliană a emis, de asemenea, un nou avertisment prin care solicită evacuări în zona Tyre din sudul Libanului.

Potrivit presei de stat libaneze, Israelul a efectuat atacuri în sudul țării, lângă Tir, în urma apelului său de evacuare.

10:43

UPDATE. Facțiunile pro-iraniene anunță că își suspendă atacurile împotriva „bazelor inamice” timp de două săptămâni.

Facțiunile armate irakiene pro-iraniene, aliate în cadrul „Rezistenței Islamice din Irak”, au anunțat că își vor suspenda atacurile împotriva „bazelor inamice” din țară și din regiune timp de două săptămâni, în urma anunțării unui armistițiu între Statele Unite și Iran.

„Rezistența Islamică din Irak anunță suspendarea operațiunilor sale în Irak și în regiune timp de două săptămâni”, a anunțat alianța într-un comunicat transmis pe Telegram.

Unele facțiuni aparținând acestei rețele pro-iraniene și-au revendicat zilnic responsabilitatea pentru zeci de atacuri cu drone și rachete împotriva „inamicului” din Irak și Orientul Mijlociu, fără a numi nicio țară, de la începutul războiului regional la sfârșitul lunii februarie.

Cu câteva ore înainte de expirarea ultimatumului transmis de Donald Trump Teheranului, cele două țări au convenit asupra unui armistițiu temporar de două săptămâni. Negocierile vor fi reluate între cele două țări, pe baza unui plan în zece puncte prezentat de regimul iranian. În acest timp, traficul maritim global va fi reluat prin strâmtoarea strategică Ormuz.

„Iranul s-a săturat de război”, a anunțat președintele Donald Trump. Forțele SUA vor staționa în Strâmtoarea Ormuz

Trump anunță „victoria totală și completă” pentru SUA în Iran: „Vom ajuta la eliberarea traficului în Ormuz. Reconstrucția Iranului poate începe”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Macron cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin“ în armistițiul lui Trump. Reacția Spaniei la anunțul lui Netanyahu
11:39
Macron cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin“ în armistițiul lui Trump. Reacția Spaniei la anunțul lui Netanyahu
EXTERNE Una dintre cele mai sărace țări de pe glob intră pe piața petrolului. „Un nou capitol începe”
11:37
Una dintre cele mai sărace țări de pe glob intră pe piața petrolului. „Un nou capitol începe”
SCANDAL Netanyahu, sub asaltul opoziției. „Niciodată n-a fost un dezastru politic mai mare în istoria noastră”, a spus Yair Lapid, fost premier
11:20
Netanyahu, sub asaltul opoziției. „Niciodată n-a fost un dezastru politic mai mare în istoria noastră”, a spus Yair Lapid, fost premier
RĂZBOI Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniană susține că l-a învins pe Trump
11:03
Războiul propagandistic continuă. Televiziunea de stat iraniană susține că l-a învins pe Trump
INEDIT Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
10:53
Shakira a vorbit despre despărțirea de Pique: „Am fost sfărâmată în mii de bucăți”
FLASH NEWS „Iranul s-a săturat de război”, a anunțat președintele Donald Trump. Forțele SUA vor staționa în Strâmtoarea Ormuz
10:29
„Iranul s-a săturat de război”, a anunțat președintele Donald Trump. Forțele SUA vor staționa în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
Cum și-a prevestit Mircea Lucescu sfârșitul cu doar 6 luni în urmă: ,,Mă îmbolnăvesc și mor''
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o strâmtoare?
FLASH NEWS Fostul realizator Realitatea TV, Rareș Bogdan, critică decizia de închidere a postului. Ce acuză europarlamentarul
11:50
Fostul realizator Realitatea TV, Rareș Bogdan, critică decizia de închidere a postului. Ce acuză europarlamentarul
REȚETE Friptura de miel la cuptor: Trucuri pentru o carne fragedă și aromată pentru masa de Paște
11:50
Friptura de miel la cuptor: Trucuri pentru o carne fragedă și aromată pentru masa de Paște
JUSTIȚIE Cristina Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general al României, oferă noi clarificări în cazul fostului episcop de Huși
11:46
Cristina Chiriac, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general al României, oferă noi clarificări în cazul fostului episcop de Huși
NEWS ALERT Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
11:29
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
SPORT Cornel Dinu, atac dezlănțuit, ca pe vremuri: „Burleanu e un măscărici! Hagi nu trebuia să accepte pentru ce-a pățit Gică Popescu”
10:58
Cornel Dinu, atac dezlănțuit, ca pe vremuri: „Burleanu e un măscărici! Hagi nu trebuia să accepte pentru ce-a pățit Gică Popescu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe