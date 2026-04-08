Netanyahu, sub asaltul opoziției după ce un fost premier a declanșat atacul. „Niciodată n-a fost un dezastru politic mai mare în istoria noastră”, a spus Yair Lapid, fost premier al Israelului.

Yair Lapid este politician de centru din partidul liberal Yesh Atid și principalul adversar al lui Netanyahu. A fost prim-ministrul Israelului între 1 iulie 2022 și 29 decembrie 2022.

Începe un război politic în Israel?

Fostul premier și lider al opoziției, Yair Lapid, l-a criticat în termeni duri pe Netanyahu într-o postare pe X. El cataloghează prestația actualului premier ca fiind „dezastruoasă”.

„În toată istoria noastră nu a fost niciodată un dezastru politic mai mare. Israel nu a fost la masă când deciziile erau făcute în jurul nucleului securității noastre naționale”, a scris Yair Lapid.

Netanyahu, sub asaltul opoziției

Fostul premier a făcut o referire la demonstrațiile anti-război din marile orașe ale Israelului. Mii de oameni au solicitat încetarea imediată a ostilităților și reluarea negocierilor.

„Armata a făcut tot ce i s-a ordonat, publicul a demonstrat o rezilență uimitoare, dar Netanyahu a eșuat politic, a eșuat strategic, și nu și-a atins un singur obiectiv stabilit de el însuși”, a adăugat liderul politic.

Premierul spune că va furniza mai multe detalii pe parcursul zilei și că „vor trece ani până se vor repara distrugerile politice și strategice comise de Netanyahu din cauza aroganței, neglijenței și a lipsei unui plan strategic”.

De la începerea războiului din 28 februarie 2026, Netanyahu a dezmințit în mai multe apariții publice că ar fi fost „omorât” în urma unui bombardament.

Premierul a fost determinat de la începerea războiului să anihileze toate celulele teroriste proxy susținute de Iran și să decapiteze conducerea regimului islamist de la Teheran în operațiunile de bombardament care au culminat cu uciderea lui Ali Khamenei.

Într-un articol publicat pe 6 aprilie 2026 de Times of Israel, Netanyahu i-ar fi atras atenția lui Trump să nu încheie un armistițiu cu Iran în faza actuală, când trupele israeliene duc lupte la sol în sudul Libanului cu Hezbollah.

Ulterior, pe 7 aprilie, Trump a anunțat un armistițiu de 2 săptămâni cu Iran, condiționat de reluarea tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz.

