Macron cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin“ în armistițiul lui Trump. Reacția Spaniei la anunțul lui Netanyahu

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat, miercuri, acordul de încetare a focului încheiat, noaptea trecută, între SUA și Iran, însă și-a exprimat dorința ca și Libanul să fie inclus „pe deplin” în armistițiu.

„Anunțul armistițiului este un lucru foarte bun”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, în timpul reuniunii de miercuri dimineața a Consiliului de Apărare și Securitate națională de la Palatul Élysée. „Ne așteptăm ca, în zilele și săptămânile următoare, să fie pe deplin respectat în întreaga regiune și să permită desfășurarea negocierilor care, așa cum pledează Franța din 2018, vor permite o soluționare durabilă a problemelor nucleare, balistice și regionale legate de Iran”, a declarat el la începutul unei reuniuni a Consiliului de Apărare. „Aproximativ cincisprezece țări se mobilizează pentru a permite implementarea unei misiuni strict defensive, în coordonare cu Iranul, pentru a facilita traficul” în Strâmtoarea Ormuz, a mai declarat președintele Republicii.

Emmanuel Macron vrea, însă, să se asigure că „încetarea focului include pe deplin Libanul”

La câteva ore după anunțul de încetare a focului între Washington și Teheran, situația din Liban rămâne „critică”, notează Emmanuel Macron. „Dorința noastră este să ne asigurăm că încetarea focului include pe deplin Libanul”.

Și Spania consideră „inacceptabil” ca Israelul să continue războiul în Liban.

Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a declarat, miercuri, că este „inacceptabil” ca Israelul să continue luptele în Liban, după armistițiul convenit între Statele Unite și Iran.

„Este inacceptabil ca războiul Israelului, invazia Israelului asupra unei țări suverane precum Libanul (…) să continue ”, a declarat Albares la postul de radio RNE, în timp ce șeful guvernului spaniol, Pedro Sánchez, a descris armistițiul din Iran drept „o veste bună” la X.

Hezbollah respectă armistițiul

Gruparea Hezbollah a acceptat armistițiul de două săptămâni în ciuda atacurilor continue ale Israelului asupra Libanului, au declarat trei surse libaneze apropiate grupării pentru agenția de știri Reuters. Grupul a oprit focul asupra nordului Israelului și asupra trupelor israeliene din Liban în primele ore ale zilei de miercuri, ca parte a armistițiului dintre SUA și Iran.

În această dimineață, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat că Libanul nu a făcut parte din acordul de încetare a focului negociat peste noapte între Washington și Teheran. Armata israeliană a emis, de asemenea, un nou avertisment prin care solicită evacuări în zona Tyre din sudul Libanului.

Potrivit presei de stat libaneze, Israelul a efectuat atacuri în sudul țării, lângă Tir, în urma apelului său de evacuare.

