Iranul și Belarusul își consolidează parteneriatul STRATEGIC/ Pezeshkian vrea „să neutralizeze sancțiunile occidentale ilegale”

20 aug. 2025, 15:40, Știri externe
Belarus și Iran, două state care au sprijinit efortul Rusiei în războiul de pe teritoriul ucrainean, intenționează să își consolideze relațiile bilaterale în toate domeniile.

Președintele Belarusului, Alexandr Luakșenko, și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, au convenit să lucreze la un tratat de parteneriat strategic.

„În condițiile turbulențelor geopolitice, Minskul și Teheranul iau măsuri consecvente și echilibrate pentru a aprofunda cooperarea și depun eforturi mari pentru a transforma fiecare nouă provocare într-o nouă oportunitate”, a declarat Lukașenko.

„Suntem pregătiți să discutăm orice problemă, nu avem subiecte închise”, a subliniat președintele Belarusului, adăugând că cele două state ar putea colabora în diverse domenii, inclusiv „în domeniul militar și tehnic”.

Iranul și Belarusul sprijină războiul Rusiei împotriva Ucrainei

Lukașenko, un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, a fost de acord să găzduiască pe teritoriul său rachete nucleare tactice rusești, conform The Jerusalem Post. De asemenea, Iranul a furnizat Rusiei drone pentru a fi utilizate în război, iar președintele a semnat un  tratat de cooperare strategică cu Putin în ianuarie.

Pezeshkian a declarat că Belarusul și Iranul se află „sub sancțiunile occidentale ilegale”, arătându-se dispus să ajute Minskul să „neutralizeze” asemenea măsuri,  cu care se confruntă de o perioadă îndelungată.

„Desigur, perspectivele noastre comune ar trebui implementate în sferele economice și culturale, în dezvoltarea turismului dintre state și, de asemenea, în dezvoltarea cooperării militaro-tehnice”, a afirmat Pezeshkian.

SUA a implementat recent un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului, care au scopul de a nu-i permite statului islamic să genereze venituri. Aceste sancțiuni au fost implementate asupra a 18 entități și persoane fizice, printre ținte numărându-se RUNC Exchange System Company și conducerea sa, Cyrus Offshore Bank, cât și compania iraniană de software PasargadArian Information and Communication Technology.

Foto: Profimedia

Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”

