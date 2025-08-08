Statele Unite avertizează că vor impune SANCȚIUNI împotriva entităților care ajută Iranul „să genereze venituri”, pentru „a proteja poporul american”

Statele Unite au impus, joi, sancțiuni asupra a 18 entități și persoane fizice, vizând o rețea care ajută Iranul să evite sancțiunile și să genereze venituri, conform Departamentului Trezoreriei.

Printre țintele SUA se numără RUNC Exchange System Company și conducerea sa, Cyrus Offshore Bank, cât și compania iraniană de software PasargadArian Information and Communication Technology, potrivit unui comunicat.

„Trezoreria va continua să contracareze planurile Iranului care vizează erudarea sancțiunilor noastre, să blocheze accesul acestuia la venituri și să priveze de capital programele sale de armament pentru a proteja poporul american”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, potrivit U.S. News.

Luna trecută, ministrul adjunct de Externe, Kazem Gharibabadi, a avertizat că reimpunerea sancțiunilor internaționale împotriva Iranului ar complica „situația” privind programul nuclear.

„Ne vom exprima poziția cu privire la comentariile E3 privind mecanismul de reluare a sancțiunilor, despre care credem că nu are nicio bază legală”, a afirmat ministrul adjunct de Externe din Iran.

Tensiunile dintre Occident și Iran continuă

Cele trei state au transmis, anterior, că, în cazul în care nu se înregistrează progrese până la sfârșitul lunii august în ceea ce privește programul nuclear al Iranului, vor aplica un mecanism de reluarea a sancțiunilor împotriva Iranului.

De asemenea, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul nu poate renunța la programul său de îmbogățirea a uraniului, care a fost grav afectat de bombardamentele Israelului și ale SUA, pe parcursul războiului de 12 zile.

„Este oprit pentru că, da, daunele sunt serioase și severe. Dar, evident, nu putem renunța la îmbogățirea uraniului, deoarece este o realizare a propriilor noștri oameni de știință. Și acum, mai mult decât atât, este o chestiune de mândrie națională”, a declarat Araghchi.

Foto: Profimedia

