IRANUL va continua cooperarea cu AIEA/ Araghchi și Grossi au convenit asupra reluării inspecțiilor tehnice la instalațiile nucleare

Iranul a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA), după ce și-a suspendat colaborare cu organismul ONU de supraveghere nucleară în urma războiului cu Israelul din luna iunie.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a salutat inițiativa iraniană, subliniind că este un „pas important în direcția corectă”. Grossi a dezvăluit că a convenit asupra unei întâlniri cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pentru a discuta despre „modalitățile practice de reluare a inspecțiilor din Iran” privind activitățile nucleare”.

Problema nucleară a afectat relațiile Iranului cu Occidentul. Statele occidentale, alături de Statele Unite și Israelul, suspectează Guvernul iranian că încearcă să dobândească o bombă atomică. Iranul a negat vehement acuzațiile, insistând că programul său nuclear are exclusiv scop civil.

După întâlnirea de la Cairo, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a anunțat că „Iranul și AIEA au ajuns la un acord privind modalitatea de acțiune în acest nou context, în urma atacurilor ilegitime comise de SUA și de regimul sionist împotriva instalațiilor nucleare”, potrivit cotidianului Sud-Ouest.

Iranul și AIEA au semnat un acord pentru implementarea inspecțiilor

Araghchi și Grossi au semnat un acord intitulat „Modalități tehnice pentru implementare inspecțiilor”. De asemenea, cei doi s-au întâlnit cu președintele egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, care a salutat un „pas pozitiv spre evitarea escaladării tensiunilor”.

Teheranul a suspendat cooperarea cu AIEA după războiul cu Israelul, care a început pe 13 iunie. Iranul a critica organismul ONU de supraveghere pentru că nu a condamnat bombardamentele israeliene și americane.

De asemenea, Teheranul a transmis că AIEA a fost responsabil de atacul israelian, deoarece bombardamentele au aut loc la o zi după publicarea unei rezoluții privind programul nuclear al Iranului. Din iulie, Iranul a adoptat o lege în Parlament privind suspendarea cooperării cu AIEA.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Liderii mondiali denunță bombardamentele Israelului din QATAR/ „Războiul nu trebuie să se extindă în întreaga regiune”