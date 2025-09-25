Televiziunea iraniană de stat a difuzat un documentar despre presupusele activități NUCLEARE ale Israelului

Televiziunea iraniană de stat a difuzat, miercuri, un documentar despre presupusele activități nucleare ale Israelului de la reactorul Dimona.

Documentarul a arătat copii ale pașapoartelor care identifică peste 100 de oameni de știință israelieni, împreună cu informații despre amplasarea instalațiilor militare. De asemenea, a difuzat filmări despre care se spune că prezintă imagini din interiorul reactorului Dimona din sudul Israelului.

Conform rapoartelor străine, se crede că Israelul este singurul stat din Orientul Mijlociu înarmat cu arme nucleare, principala sa instalație fiind Dimona. Israelul nu a dat niciun răspuns cu privire la aceste informații.

Documentarul iranian a fost difuzat la trei luni după un război aerian dintre Israel și Iran, care a început când Forțele de Apărare ale Israelului au efectuat un atac asupra militarilor de rang înalt din Iran, bombardând instalațiile de îmbogățire a uraniului.

Înainte de război, oficialii iranieni au susținut că au achiziționat mii de documente israeliene clasificate, inclusiv detalii despre instalațiile nucleare și bazele militare.

Serviciile de informații din Israel au efectuat operațiuni în Iran, descoperind o multitudine de materiale despre programul nuclear al Teheranului.

Iranul a descoperit documente despre presupusul program nuclear al Israelului

Iranul a încercat să recruteze o rețea internă de spioni în Israel, iar ministrul Informațiilor, Esmail Khatib, s-a lăudat cu surse israeliene care au furnizat un „volum imens de documente” către Teheran, potrivit ziarului The Israel Times.

Televiziunea iraniană de stat a dezvăluit că documentarul include și presupuse filmări de la Dimona, precum și informații personale despre 189 de oameni de știință și specialiști nucleari israelieni.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a condamnat, cu ocazia participării la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, bombardamentele israeliene din iunie asupra instalațiilor sale nucleare.

„Declar încă o dată în fața acestei adunări că Iranul nu a încercat niciodată și nu va încerca să construiască o bombă nucleară”, a afirmat președintele iranian.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Associated Press: Iranul a început lucrările de RECONSTRUCȚIE la fabricile de rachete atacate de Israel în iunie