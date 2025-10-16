Prima pagină » Știri externe » Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ”

Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american: „Întreaga Fâșie Gaza a fost PULVERIZATĂ”

16 oct. 2025, 19:27, Știri externe
Israelul a acceptat prezența echipelor de salvatori din Turcia în GAZA. Un oficial american:
Galerie Foto 6

Turcia urmează să trimită în Gaza echipe de salvatori care să se implice în misiuni de căutare și salvare, inclusiv recuperarea cadavrelor ostaticilor israelieni decedați.

Inițiativa Turciei a primit aprobarea Israelului, în ciuda tensiunilor de lungă durată dintre Administrația președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și cea a premierului israelian Benjamin Netanyahu, au declarat trei persoane la curent cu situația, conform Financial Times.

Autoritatea de Management al Dezastrelor și Situațiilor de Urgență din Turcia trimite peste 80 de specialiști cu experiență în intervenții după cutremure pentru a ajuta la recuperarea cadavrelor din Gaza, a declarat un oficial turc.

Echipa va ajuta, de asemenea, la îndepărtarea molozului și la ridicarea de adăposturi temporare pentru cei două milioane de locuitori ai enclavei, a relatat presa locală.

Echipa urmează să călătorească în Egipt și apoi, după ce primește ordinele finale de la Ankara, să se deplaseze în Gaza.

Turcia va face parte dintr-un grup operativ multinațional care include și SUA, Israel, Egipt, Qatar și Comitetul Internațional al Crucii Roșii, cu scopul de a localiza 19 ostatici israelieni și străini decedați.

Un oficial israelian a confirmat implicarea Turciei și a spus:

„Au loc contacte și se efectuează coordonarea între Israel și mediatori și Crucea Roșie”.

Grupul operativ multinațional, condus de brigadierul israelian Gal Hirsh, este de așteptat să faciliteze intrarea în Gaza a experților și, dacă este necesar, a echipamentelor grele specializate, a adăugat oficialul.

„Întreaga Fâșie Gaza a fost pulverizată”, a declarat un consilier al Administrației americane.

El a adăugat că „nivelul de moloz” din Gaza „pare de mai multe ori mai mare” decât cel de la World Trade Center din New York, după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

„Pe lângă tot acest moloz este o mulțime de muniție neexplodată și, probabil, sub acea muniție neexplodată și moloz, există multe cadavre”, a spus consilierul.

Un „efort uriaș” este în curs de desfășurare, „dar avem nevoie de mai multe resurse” pentru a le recupera, a adăugat consilierul.

Foto: Profimedia

