16 oct. 2025, 15:24, Știri externe
Netanyahu anunță că „lupta nu s-a încheiat”. Premierul s-a angajat să recupereze rămășițele tuturor OSTATICILOR israelieni

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat, joi, că „lupta nu s-a încheiat”, insistând că este „hotărât să asigure înapoierea tuturor ostaticilor”, în timpul comemorării oficiale a celei de-a doua aniversări a atacului grupării Hamas.

„Lupta nu s-a încheiat încă, dar un lucru este cert – oricine ridică mâna împotriva noastră știe că va plăti un preț foarte mare. Israelul se află în prima linie a confruntării dintre barbarie și civilizație”, a declarat Netanyahu.

Până în prezent, doar nouă rămășite ale ostaticilor israelieni, dintr-un total de 28, au fost returnate. Netanyahu insistă că va obține returnarea tuturor trupurilor ostaticilor decedați, conform cotidianului Le Libre.

Totuși, Statele Unite au negat că gruparea Hamas încalcă acordul de încetare a focului cu Israelul, insistând că se așteaptă un proces extins de returnare a corpurilor ostaticilor israelieni decedați, având în vedere condițiile dificile de pe teren.

Israel și SUA pregătesc un plan pentru reconstrucția Fâșiei Gaza

„Am auzit mulți oameni spunând – Hamas a încălcat acordul, pentru că nu toate corpurile au fost returnate –. Înțelegerea pe care am avut-o cu ei a fost că vom scoate toți ostaticii vii, lucru pe care îl respectă”, a declarat un consilier al președintelui SUA, Donald Trump.

Consilierul a dezvăluit și eforturile SUA și ale Israelului de a crea o zonă sigură în teritoriile palestiniene controlate de Armata israeliană. Acesta a insistat că demilitarizarea Fâșiei Gaza va fi un proces complex, dar și-a exprimat speranța că limitarea reamenajării teritoriului la zone care nu vor fi conduse de Hamas va ajuta la progresul acestui demers.

