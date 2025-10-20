Israelul acuză grupul Hamas de încălcarea armistițiului. „TERORIȘTII au traversat deliberat Linia Galbenă”

Guvernul Israelului a acuzat, luni, mișcarea islamistă Hamas de continuarea ”deliberată” a acțiunilor prin care încalcă Acordul de încetare a focului din Fâșia Gaza.

”Hamas încalcă deliberat armistițiul. Teroriștii Hamas au traversat deliberat Linia Galbenă la periferia estică a orașului Gaza, fiind o amenințare pentru trupele israeliene”, a transmis Ministerul israelian de Externe, citat de agenția de presă ANSA.

Un avion de vânătoare israelian a efectuat, luni, un atac asupra unor combatanți islamiști care se apropiau de trupele israeliene, în sudul Fâșiei Gaza. Raidul aerian a avut loc la periferia orașului Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a comunicat armata israeliană.

Potrivit armatei israeliene, militanții islamiști, probabil membri ai grupului Hamas, au fost atacați și uciși după ce traversaseră Linia Galbenă, stabilită prin acordul cu grupul fundamentalist Hamas.

Israelul și grupul islamist Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului care a permis eliberarea ostaticilor israelieni și instituirea unui armistițiu temporar în Fâșia Gaza. În ultimele 24 de ore, armata israeliană a efectuat mai multe raiduri aeriene în Fâșia Gaza, acuzând grupul Hamas de uciderea a doi militari israelieni.

În același timp, un oficial militar israelian a anunțat că avioane de vânătoare israeliene au atacat din nou infrastructura Hezbollah în zona Nabatieh, în sudul Libanului.

Foto: Profimedia

