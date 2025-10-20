Prima pagină » Știri externe » Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați

Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați

20 oct. 2025, 15:45
Israelul continuă atacurile asupra Fâșiei Gaza și a Libanului. Mai mulți combatanți Hamas au fost eliminați

Un avion de vânătoare israelian a efectuat, luni, un atac asupra unor combatanți islamiști care se apropiau de trupele israeliene, în sudul Fâșiei Gaza, în paralel cu raiduri aeriene asupra militanților Hezbollah, în sudul Libanului.

Atacul aerian a avut loc la periferia orașului Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a comunicat armata israeliană, conform cotidianului The Times of Israel.

Potrivit armatei israeliene, militanții islamiști, probabil membri ai grupului Hamas, au fost atacați și uciși după ce traversaseră Linia Galbenă, stabilită prin acordul cu grupul fundamentalist Hamas.

“Militanții atacați reprezentau un pericol iminent”, susține Armata israeliană.

Israelul și grupul islamist Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului care a permis eliberarea ostaticilor israelieni și instituirea unui armistițiu temporar în Fâșia Gaza. În ultimele 24 de ore, armata israeliană a efectuat mai multe raiduri aeriene în Fâșia Gaza, acuzând grupul Hamas de uciderea a doi militari israelieni.

În același timp, un oficial militar israelian a anunțat că avioane de vânătoare israeliene au atacat din nou infrastructura Hezbollah în zona Nabatieh, în sudul Libanului.

”Grupul Hezbollah continuă tentativele de reconstruire a infrastructurii teroriste în Liban, ceea ce reprezintă o încălcare a înțelegerilor”, a subliniat oficialul militar israelian.

Foto: Profimedia

Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”

