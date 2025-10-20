Prima pagină » Știri externe » FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat”

FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat”

20 oct. 2025, 16:43, Știri externe
FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, luni, că vizita președintelui rus, Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, ar fi relevantă doar în contextul în care ar conduce la o „încetare a focului” în Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi președinți este „utilă”, dar „să fim clari, prezența lui Vladimir Putin pe teritoriul Uniunii Europene are sens doar dacă permite un armistițiu imediat și necondiționat”, a declarat Barrot, odată cu sosirea sa la Luxemburg pentru o reuniune a miniștrilor de Externe ai UE.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în capitala Ungariei pentru al doilea summit al celor doi lideri de anul acesta, menit să găsească o soluție pentru conflictul din Ucraina. Prima întâlnire, care a avut loc în Alaska, nu a înregistrat niciun progres major în ceea ce privește negocierea unui armistițiu în Ucraina.

Kaja Kallas îndeamnă SUA să crească presiunea asupra Rusiei

De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afacerile Externe, Kaja Kallas, a adoptat o atitudine precaută cu privire la întâlnirea celor doi lideri, conform cotidianului Le Monde.

„Întrebarea este dacă vor exista rezultate în urma acestei întâlniri. Rusia negociază doar atunci când se află sub presiune, așa că sperăm că președintele Trump va face același lucru”, a declarat Kallas, îndemnând SUA să crească presiunea asupra Moscovei.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la Budapesta.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”

Economia Chinei CREȘTE cu aproape 5% în al treilea trimestru. Economiștii avertizează asupra unui eveniment „rar și alarmant”

IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului

Citește și

ULTIMA ORĂ Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției
18:58
Primele contacte între Administrația Trump și echipa lui Putin pentru SUMMITUL din Ungaria. Rubio a vorbit cu Lavrov. Care a fost conținutul discuției
EXTERNE China pregătește un nou PLAN cincinal, pe măsură ce tensiunile cu SUA se intensifică
18:55
China pregătește un nou PLAN cincinal, pe măsură ce tensiunile cu SUA se intensifică
EXTERNE Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene
18:24
Conflictul dintre BEIJING și CANBERRA se intensifică. Aeronavele chineze au efectuat o manevră periculoasă aproape de avioanele australiene
EXTERNE China insistă pentru REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă
18:15
China insistă pentru REUNIFICAREA cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă
EXTERNE Israelul acuză grupul Hamas de încălcarea armistițiului. „TERORIȘTII au traversat deliberat Linia Galbenă”
18:00
Israelul acuză grupul Hamas de încălcarea armistițiului. „TERORIȘTII au traversat deliberat Linia Galbenă”
ENERGIE Ce prevede PLANUL UE privind oprirea importurilor de gaze din Rusia. Decizia finală va fi luată prin negocieri cu Parlamentul European
16:39
Ce prevede PLANUL UE privind oprirea importurilor de gaze din Rusia. Decizia finală va fi luată prin negocieri cu Parlamentul European
Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
BREAKING NEWS Explozie la o casă din Teleorman, în urma unei acumulări de gaze! Trei persoane au fost rănite
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Lidia Buble a fost păcălită: N-am mai văzut așa ceva
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
O comedie adevărată: Cum a fost luat Palatul Regal cu „asalt” de Opoziția Unită