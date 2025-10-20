FRANȚA rămâne sceptică cu privire la întâlnirea Trump-Putin. Ministrul de Externe cere un armistițiu „imediat și necondiționat”

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, luni, că vizita președintelui rus, Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, ar fi relevantă doar în contextul în care ar conduce la o „încetare a focului” în Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi președinți este „utilă”, dar „să fim clari, prezența lui Vladimir Putin pe teritoriul Uniunii Europene are sens doar dacă permite un armistițiu imediat și necondiționat”, a declarat Barrot, odată cu sosirea sa la Luxemburg pentru o reuniune a miniștrilor de Externe ai UE.

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în capitala Ungariei pentru al doilea summit al celor doi lideri de anul acesta, menit să găsească o soluție pentru conflictul din Ucraina. Prima întâlnire, care a avut loc în Alaska, nu a înregistrat niciun progres major în ceea ce privește negocierea unui armistițiu în Ucraina.

Kaja Kallas îndeamnă SUA să crească presiunea asupra Rusiei

De asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afacerile Externe, Kaja Kallas, a adoptat o atitudine precaută cu privire la întâlnirea celor doi lideri, conform cotidianului Le Monde.

„Întrebarea este dacă vor exista rezultate în urma acestei întâlniri. Rusia negociază doar atunci când se află sub presiune, așa că sperăm că președintele Trump va face același lucru”, a declarat Kallas, îndemnând SUA să crească presiunea asupra Moscovei.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la Budapesta.

