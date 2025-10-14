Prima pagină » Știri externe » Israelul a anunțat că va menține punctul de trecere a frontierei de la Rafah ÎNCHIS și va restricționa ajutoarele pentru Gaza. Care este motivul

Andrei Văcaru
14 oct. 2025, 19:07, Știri externe
Israelul a anunțat că va menține punctul de trecere a frontierei de la Rafah ÎNCHIS și va restricționa ajutoarele pentru Gaza. Care este motivul

Israelul a decis să mențină închis punctul de trecere a frontierei de la Rafah și să reducă ajutorul umanitar către Fâșia Gaza până când gruparea Hamas va returna toate cadavrele ostaticilor uciși.

Decizia vine în urma evaluărilor efectuate de oficialii de securitate care au declarat că Armata israeliană (IDF) nu a identificat niciun efort semnificativ din partea Hamas pentru a localiza cadavrele. Reprezentanții Armatei spun că autoritățile din domeniul securității susțin luarea de măsuri care ar semnala Hamas că Israelul nu este dispus să accepte încălcarea detaliilor acordului de încetare a focului, scrie Haaretz.

Oficialii militari spun că Hamas deține informații cu privire la locația multora dintre ostaticii decedați, și nu doar a patru, așa cum susține. Punctul de trecere Rafah urma să fie deschis în următoarele zile, ca parte a implementării primei faze a acordului de încetare a focului.

Marți, Forumul Ostaticilor i-a trimis o scrisoare trimisului special al SUA, Steve Witkoff, exprimându-și îngrijorarea cu privire la returnarea ostaticilor decedați.

„Ceea ce ne temeam se întâmplă acum sub ochii noștri”, a transmis organizația.

Forumul a anunțat, de asemenea, că va organiza o reuniune de urgență având în vedere „încălcarea acordului semnat și temerile că cei 25 de ostatici aflați în captivitate vor fi sacrificați”, cerând Israelului și mediatorilor să oprească implementarea acordului de încetare a focului în urma încălcării.

Rămășițele unor ostatici sunt dificil de identificat în acest moment

Publicația Al Araby a relatat marți că echipe egiptene operează în prezent în Gaza pentru a localiza și recupera rămășițele ostaticilor israelieni.

Israelul deține încă sute de cadavre ale palestinienilor uciși din 7 octombrie 2023, inclusiv cele ale luptătorilor care au participat la atac și la luptele ulterioare. Marți, Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat că va dura ceva timp pentru a preda rămășițele ostaticilor și deținuților uciși în timpul războiului, numind acest lucru o „provocare masivă”, având în vedere dificultățile de a găsi cadavre printre dărâmăturile din Gaza.

„Aceasta este o provocare și mai mare decât eliberarea oamenilor în viață. Este o provocare masivă”, a declarat purtătorul de cuvânt al CICR, Christian Cardon. Acesta a adăugat că ar putea dura zile sau săptămâni și că există posibilitatea ca acestea să nu fie găsite niciodată.

Luni, Hamas a anunțat că a transferat patru cadavre în Israel, adăugând că ostaticii decedați pe care îi returnează sunt Guy Ilouz, Bipin Joshi, Yossi Sharabi și Daniel Perez. Marți, Armata israeliană a anunțat că procesul de identificare a celor patru ostatici decedați a fost finalizat.

Sursa foto: Profimedia

