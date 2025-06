Israelul așteaptă decizia SUA în 24-48 de ore, dar Trump EZITĂ din cauza ineficienței capabilităților /Franța cere soluție negociată cu Iranul

Guvernul Israelului așteaptă decizia Statelor Unite privind ralierea la campania de bombardare a Iranului în 24-48 de ore, dar președintele Donald Trump ezită nu doar din cauza riscurilor escaladării conflictului, ci din cauza dubiilor asupra eficienței capabilităților militare americane, iar, în acest context, Franța insistă pentru o soluție negociată.

”Ne așteptăm ca Statele Unite să se alăture campaniei de bombardare a obiectivelor nucleare iraniene. Dar nu îi forțăm. Washingtonul va trebui să ia propria decizie. O vom afla în următoarele 24-48 de ore”, a declarat un oficial guvernamental israelian, citat, sub protecția anonimatului, de cotidianul The Times of Israel.