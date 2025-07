Israelul intervine militar în CONFLICTUL interetnic din Siria /„Nu vom permite atacarea comunității druze”

Armata israeliană a bombardat, luni, poziții militare siriene, în sudul Siriei, în ceea ce este un mesaj adresat regimului Ahmed Al-Sharaa, aflat în conflict cu miliții locale.

Avioane de vânătoare israeliene au atacat tancuri siriene în apropierea localității Sami, situată în zona Sweida, în sudul Siriei, conform cotidianului The Times of Israel.

Armata siriană a intervenit în această zonă în contextul confruntărilor militare între miliții tribale de beduini și combatanți ai comunității druze. Cel puțin 37 de persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore în cursul confruntărilor interetnice.

Ministerul de Interne de la Damasc a anunțat un bilanț de ”peste 30 de morți și circa 100 de răniți” și a detașat militari pe teren.

Part of the violent clashes between the terrorist al-julani gangs and the Druze factions in the Sweida countryside. pic.twitter.com/iTlerblkoV

Însă Guvernul Benjamin Netanyahu a anunțat că a efectuat raiduri aeriene împotriva armatei siriene.

⚡️⭕️Israeli War Minister Israel Katz:

The Israeli military bombed targets in Syria as a clear message and warning to the Syrian regime – we will not allow harm to come to the Druze in Syria.

Israel will not stand idly by. pic.twitter.com/YjEQpPCSDJ

— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 14, 2025