🚨 Imagini de la petrecerea grandioasă a lui Trump de Revelion. Netanyahu, invitatul surpriză. Melania Trump, într-o rochie spectaculoasă

01 ian. 2026, 13:25, Știri externe
Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost gazdele petrecerii fastuoase de Revelion organizate, miercuri seara, la Mar-a-Lago, relatează Daily Mail și The New York Post.

Ca de obicei, prima doamnă a fost cea care a furat toate privirile. Melania Trump a ales să poarte o rochie argintie uimitoare, trei sferturi, pe care a asortat-o cu pantofi Louboutin cu tocuri înalte argintii și ele. La rândul său, președintele a purtat tradiționalul său smoking.

În timp ce cuplul prezidențial pășea pe covorul negru, președintele a fost clar în privința rezoluției sale de Anul Nou.

„Pace. Pace pe pământ”, a spus el, după un an în care a susținut că a pus capăt mai multor războaie din întreaga lume.

În timp ce Trump se adresa pe scurt grupului de reporteri adunați, el a ezitat să răspundă la o întrebare referitoare la trimiterea trupelor americane în Ucraina ca parte a unei garanții de securitate, lucru despre care premierul polonez Donald Tusk a declarat, marți, că este în discuție.

De asemenea, el a ignorat o întrebare despre rolul CIA în atacul cu drone din Venezuela.

„Mulțumesc”, a spus președintele, zâmbind și intrând la petrecere ținând-o de mână pe Melania, invitând reporterii adunați să i se alăture.

În sala de bal arhiplină, Trump le-a spus invitaților că țara „o duce grozav”.

„Ne-am întors. Suntem puternici”, a adăugat el. Președintele a promis apoi că va da de cap acuzațiilor de fraudă din domeniul asistenței sociale din Minnesota.

„Vă puteți imagina că au furat 18 miliarde de dolari. Asta e tot ce știm. Sunt doar niște nimicuri. Și California e mai rea, Illinois e mai rău și, din păcate, New York e mai rău.”

„Vom ajunge la rădăcina tuturor acestor lucruri. A fost o înșelătorie uriașă”, a acuzat Trump.

Invitați de seamă la petrecerea lui Trump

Printre personalitățile MAGA prezente la petrecere s-au numărat fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, procurorul general al Districtului Columbia, Jeanine Pirro, CEO-ul MyPillow și candidat la Senatul SUA, Mike Lindell, regizorul hollywoodian Brett Ratner, care a regizat viitorul documentar despre Melania, și secretarul Departamentului Securității Interne, Kristi Noem.

Copiii lui Trump, Donald Trump Jr., Eric și Barron, au fost văzuți, iar președintele i-a urat lui Trump Jr. la mulți ani de pe scenă. Acesta a împlinit 48 de ani pe 31 decembrie.

Eric, fiul mijlociu al președintelul, și soția sa, Lara Trump, Sursă foto: Instagram/ Eric Trump

Netanyahu a petrecut Revelionul cu Trump

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care a avut luni întâlniri oficiale cu Trump la Mar-a-Lago, a fost de asemenea văzut la petrecere.

„Avem mulți lideri”, a spus Trump despre petrecăreții prezenți în sală.

„Acești oameni sunt plini de bani”, a glumit Trump.

Odată ajuns înăuntru, Trump a devenit maestru de ceremonii pentru a ajuta la licitarea unui tablou cu Iisus realizat de artista Vanessa Horabuena.

Tabloul s-a vândut în cele din urmă cu 2,75 milioane de dolari, iar Trump a glumit spunând că ar fi fericit să-l semneze dacă s-ar promite o sumă mai mare.

Cele mai noi