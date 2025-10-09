Prima pagină » Știri externe » Israelul și gruparea Hamas urmează să semneze un acord de pace în FÂȘIA GAZA/ Care sunt etapele planului propus de Trump

Israelul și gruparea Hamas urmează să semneze un acord de pace în FÂȘIA GAZA/ Care sunt etapele planului propus de Trump

09 oct. 2025, 10:33, Știri externe
Israelul și gruparea Hamas urmează să semneze un acord de pace în FÂȘIA GAZA/ Care sunt etapele planului propus de Trump

Israelul și gruparea Hamas au ajuns, după doi ani de război, la o înțelegere pentru semnarea unui acord de pace care include eliberarea a 20 de ostatici israelieni, în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni.

Președintele SUA, Donald Trump, alături de oficialii din Qatar, Egipt și Turcia, a reușit să obțină un armistițiu între Israel și gruparea islamistă Hamas.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au aprobat prima fază a planului de pace”, a transmis Trump.

Acordul a fost finalizat în noapte de miercuri spre joi, în a patra zi de negocieri de la Sharm El-Sheikh. Deși detalii acordului sunt încă vagi, în ultimele ore au fost dezvăluite câteva informații cu privire la prevederile acestuia.

Potrivit unei surse Hamas, prima fază include eliberarea a 20 de ostatici vii, în termen de 72 de ore de la semnarea acordului. În schimb, Israelul va trebui să elibereze 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață și alți 1.700 arestați de la începutul conflictului.

Dintre cele 251 de persoane deținute de gruparea Hamas, 47 sunt încă ținute ostatice în teritoriul palestinian, dintre care 25 sunt morți.

„Mă aștept ca ostaticii să fie returnați luni. Schimbul va include și trupurile persoanelor care nu mai sunt în viață”, a declarat Trump.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat acordul cu gruparea Hamas, anunțând că ostaticii Israelieni vor fi „aduși înapoi acasă”.

Sursele apropiate au declarat că acordul va si semnat chiar joi, în Egipt. Președintele egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, insistase anterior că îl va invita pe Donald Trump, candidat la Premiul Nobel pentru Pace, să „participe la semnarea acordului”.

SUA va contribui la reconstrucția Fâșiei Gaza

Miercuri, Trump a declarat că „există o posibilitate să călătorească în Egipt” la finalul acestei săptămâni, potrivit cotidianului Le Figaro. De asemenea, președintele american a asigurat că SUA vor ajuta la reconstrucția Fâșiei Gaza, cu sprijin financiar din partea țărilor din regiune.

„Credem că Fâșia Gaza va fi un loc mult mai sigur, reconstruit, iar alte țări din regiune vor ajuta la reconstrucția ei, deoarece au o bogăție enormă și își doresc ca acest lucru să se întâmple. Iar noi vom fi implicați în a-i ajuta să facă din acest lucru un succes și vom contribui la menținerea păcii”, a declarat Trump.

Planul președintelui SUA include mai multe faze, dintre care doar prima a fost aprobată până la momentul actual. Următorii pași vor aborda probleme precum statutul Fâșiei Gaza, reconstrucția teritoriului și viitorul politic al grupării Hamas.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
11:39
🚨 Un bilețel și o șoaptă la urechea lui Trump. Așa a început povestea acordului Israel-Hamas. Președintele SUA, tot mai aproape de premiul Nobel
EXTERNE Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”
11:22
Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”
EXTERNE Alertă la București! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian, bănuit că a aderat la HAMAS
11:22
Alertă la București! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian, bănuit că a aderat la HAMAS
EXTERNE O româncă a fost omorâtă de concubin în Italia. Bărbatul s-a urcat apoi peste trupul ei neînsuflețit
11:20
O româncă a fost omorâtă de concubin în Italia. Bărbatul s-a urcat apoi peste trupul ei neînsuflețit
LIVE UPDATE 🚨 A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite în sondaje. Macron va numi un nou premier până vineri
11:20
🚨 A 4-a zi de CRIZĂ politică în Franța / Forțele de dreapta sunt favorite în sondaje. Macron va numi un nou premier până vineri
EXTERNE Trump, întrerupt brusc de Rubio înainte de anunțul privind armistițiul din Israel. Ce mesaj i-a transmis Secretarul de Stat
11:04
Trump, întrerupt brusc de Rubio înainte de anunțul privind armistițiul din Israel. Ce mesaj i-a transmis Secretarul de Stat
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
Digi24
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
Cancan.ro
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
Un cunoscut antrenor de fotbal argentinian a murit la 69 de ani! A câștigat trofeul Copa Libertadores cu Boca Juniors
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
O misiune din anii ’70 tocmai a rezolvat MISTERUL planetei Venus
Evz.ro
O vedetă din România și-ar fi bătut mama, care a cerut și obținut ordin de restricție
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Ahmed și Dorobanțu, la un pas de încăierare în camera de hotel: "Lasă-mă! Ieși de aici!". TOTUL a pornit de la un GEST banal! Momentul este surprins în IMAGINI NEAȘTEPTATE. Cum se apără după cearta uriașă? NU o să-ți vină crezi ce au spus
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce apare roua dimineața?
EDITORIAL România și SUA: în ce punct se află ţara noastră pe agenda administraţiei Trump și ce ar trebui să reținem din vizita Oanei Țoiu
11:52
România și SUA: în ce punct se află ţara noastră pe agenda administraţiei Trump și ce ar trebui să reținem din vizita Oanei Țoiu
VIDEO Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025
11:49
Ion Cristoiu: De la Teroriștii din decembrie 1989 la Dronele din 2025
POLITICĂ Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei
11:48
Cum s-a sucit Naumescu de când a ajuns consilierul lui Nicușor Dan, în evaluarea președintelui SUA. De la “incultul” de Trump, la Premiul Nobel, acum își plantează brusc și un arțar american în curtea casei
POLITICĂ Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”
11:37
Nicușor Dan salută „cu căldură” armistițiul din Israel / România sprijină „realizarea unei păci durabile”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă: „Nu mai există libertatea de exprimare. Se introduce CENZURA totală”
11:18
Marius Tucă: „Nu mai există libertatea de exprimare. Se introduce CENZURA totală”
POLITICĂ Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene
11:17
Diana Șoșoacă o exorcizează pe Ursula von der Leyen cu icoane, de ziua șefei Comisiei Europene