Israelul și gruparea Hamas urmează să semneze un acord de pace în FÂȘIA GAZA/ Care sunt etapele planului propus de Trump

Israelul și gruparea Hamas au ajuns, după doi ani de război, la o înțelegere pentru semnarea unui acord de pace care include eliberarea a 20 de ostatici israelieni, în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni.

Președintele SUA, Donald Trump, alături de oficialii din Qatar, Egipt și Turcia, a reușit să obțină un armistițiu între Israel și gruparea islamistă Hamas.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au aprobat prima fază a planului de pace”, a transmis Trump.

Acordul a fost finalizat în noapte de miercuri spre joi, în a patra zi de negocieri de la Sharm El-Sheikh. Deși detalii acordului sunt încă vagi, în ultimele ore au fost dezvăluite câteva informații cu privire la prevederile acestuia.

Potrivit unei surse Hamas, prima fază include eliberarea a 20 de ostatici vii, în termen de 72 de ore de la semnarea acordului. În schimb, Israelul va trebui să elibereze 250 de palestinieni care execută pedepse pe viață și alți 1.700 arestați de la începutul conflictului.

Dintre cele 251 de persoane deținute de gruparea Hamas, 47 sunt încă ținute ostatice în teritoriul palestinian, dintre care 25 sunt morți.

„Mă aștept ca ostaticii să fie returnați luni. Schimbul va include și trupurile persoanelor care nu mai sunt în viață”, a declarat Trump.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a salutat acordul cu gruparea Hamas, anunțând că ostaticii Israelieni vor fi „aduși înapoi acasă”.

Sursele apropiate au declarat că acordul va si semnat chiar joi, în Egipt. Președintele egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, insistase anterior că îl va invita pe Donald Trump, candidat la Premiul Nobel pentru Pace, să „participe la semnarea acordului”.

SUA va contribui la reconstrucția Fâșiei Gaza

Miercuri, Trump a declarat că „există o posibilitate să călătorească în Egipt” la finalul acestei săptămâni, potrivit cotidianului Le Figaro. De asemenea, președintele american a asigurat că SUA vor ajuta la reconstrucția Fâșiei Gaza, cu sprijin financiar din partea țărilor din regiune.

„Credem că Fâșia Gaza va fi un loc mult mai sigur, reconstruit, iar alte țări din regiune vor ajuta la reconstrucția ei, deoarece au o bogăție enormă și își doresc ca acest lucru să se întâmple. Iar noi vom fi implicați în a-i ajuta să facă din acest lucru un succes și vom contribui la menținerea păcii”, a declarat Trump.

Planul președintelui SUA include mai multe faze, dintre care doar prima a fost aprobată până la momentul actual. Următorii pași vor aborda probleme precum statutul Fâșiei Gaza, reconstrucția teritoriului și viitorul politic al grupării Hamas.

