Comunitatea internațională salută primă fază a acordului de pace dintre ISRAEL și gruparea islamistă HAMAS din Fâșia Gaza

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că Israelul și Hamas au ajuns la un acord pentru semnarea unui armistițiu în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor.

Donald Trump a salutat acordul dintre cele două părți, anunțând atât eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza, cât și retragerea trupelor israeliene pe o linie care a fost stabilită în acord.

„Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de Pace. Acest lucru înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, reprezentând primii pași către o pace puternică, durabilă și veșnică. Toate părțile vor fi tratate în mod echitabil. Aceasta este o mare zi pentru toată lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile învecinate și SUA le mulțumim mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia care au lucrat cu noi pentru a face posibil acest eveniment istoric și fără precedent. Binecuvântați să fie făcătorii de pace”, a transmis Trump.

Netanyahu va convoca Guvernul pentru a aproba acordul

Premierul Israelului, Benjamin Neatanyahu, a anunțat că este o „mare zi” pentru cele două națiuni, insistând că va convoca, joi, Guvernul pentru a aproba acordul de pace cu Hamas.

„Mâine voi convoca Guvernul pentru a aproba acordul și a-i aduce acasă pe toți dragii noștri ostatici. Le mulțumesc eroilor militari ai Armatei israeliene și tuturor forțelor de securitate, datorită curajului și sacrificiului lor, am ajuns astăzi aici. Le mulțumesc din suflet președintelui Trump și echipei sale pentru implicarea lor în această misiune sacră de eliberare a ostaticilor noștri. Cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună vom continua să ne atingem toate obiectivele și să extindem pacea cu vecinii noștri”, a afirmat Netanyahu.

Hamas cere Israelului să își respecte obligațiile

Gruparea islamistă Hamas a salutat eforturile mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia, cerând Israelului să-și respecte obligațiile prevăzute în acord.

„Apreciem foarte mult eforturile fraților noștri și mediatorilor din Qatar, Egipt și Turcia și, de asemenea, prețuim eforturile președintelui Donald Trump, care vizează încheierea completă a războiului și realizarea unei retrageri complete a ocupației din Fâșia Gaza. Facem apel la președintele Trump, la statele garante ale acordului și la toate părțile arabe, islamice și internaționale să oblige guvernul de ocupație să își îndeplinească pe deplin obligațiile asumate în temeiul acordului și să împiedice să se sustragă sau să întârzie implementarea a ceea ce a fost convenit”, a transmis Hamas, potrivit agenției de presă Reuters.

ONU sprijină pe deplin implementarea acordului

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat cele două părți să respecte termenii acordului, garantând că organizația internațională va sprijini implementarea acordului.

„Salut anunțul unui acord de garantarea a unui armistițiu și a eliberării ostaticilor în Fâșia Gaza, bazat pe propunerea înaintată de președintele Donald Trump. Felicit eforturile diplomatice ale SUA, Qatarului, Egiptului și Turciei în intermedierea acestei soluții extrem de necesare. ONU va sprijini implementarea deplină a acordului și va intensifica furnizarea de ajutor umanitar susținut și bazat pe principii și vom avansa eforturile de recuperare și reconstrucție în Fâșia Gaza”, a insistat Antonio Gutteres.

Marea Britanie vrea un acord „imediat

Premierul britanic, Keir Starmer, a îndemnat cele două părți să semneze un acord imediat, să pună capăt luptelor și Hamas să elibereze toți ostaticii israelieni.

„Acum există o oportunitate de a pune capăt luptelor, ca ostaticii să se întoarcă acasă și ca ajutorul umanitar să ajungă la cei care au atât de multă nevoie. Facem apel la toate părțile să pună imediat în aplicare acordul”, a insistat Starmer.

