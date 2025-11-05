Amendă de până la 28.500 de lei, dacă NU plătești această taxă obligatorie. Este valabilă pentru toți șoferii din România

Șoferii din România trebuie să plătească o anumită taxă de drum. În condițiile în care aceasta nu este achitată, atunci riscă să primească o amendă de până la 28.500 de lei. Taxa are caracter obligatoriu.

Conducătorii auto din România trebuie să plătească rovinieta, o taxă cu caracter obligatoriu, așa cum prevede legislația. Persoanele care nu o achită riscă să primească amenzi usturătoare, între 5.000 și 28.500 de lei. Această taxă trebuie să fie plătită de toți posesorii de vehicule de pe teritoriul României, care circulă pe drumurile naționale, expres, europene sau autostrăzi.

Amendă de mii de lei, dacă nu plătești rovinieta

Indiferent că deplasările au loc zilnic sau ocazional pe astfel de drumuri, legislația în vigoare include achitarea rovinietei. De altfel, în ultimul an, au fost aduse modificări ale sistemului de taxare rutieră, iar tarifele au suferit schimbări, precum și sancțiunile aplicate șoferilor.

În condițiile în care șoferii nu achită rovinieta, atunci riscă să fie amendați cu până la 28.500 de lei (vehicule comerciale). Amenda minimă rămâne la 500 de lei, arată Bzi.

Rețeaua rutieră națională este, în permanență, monitorizată de CNAIR prin intermediul unui sistem de camere video, motiv pentru care șoferii care nu plătesc rovinieta sunt identificați și sancționați rapid. Camerele video amplasate pe drumurile publice au capacitatea de a identifica automat numerele de înmatriculare ale vehiculelor, apoi de a le verifica în timp real.

După ce este identificat vehiculul care nu are rovinietă, sistemul alertează automat despre acest fapt și, ulterior, se emite procesul-verbal de contravenție de către autorități. Documentul este transmis către proprietar direct prin poștă.

Amenzi

Categoria A (autoturisme) – 500 de lei;

Categoria B (vehicule de transport marfă până la 3,5 tone) – 1.140 de lei;

Categoriile C și G (vehicule între 3,5 și 12 tone) – 3.800 de lei;

Categoriile D și H (autobuze și autocare) – 6.650 de lei;

Categoria E (camioane peste 12 tone) – 8.550 de lei;

Categoria F (vehicule grele speciale) – 14.250 de lei.

Amenzile pot ajunge la 28.500 de lei în cazul celor care conduc vehicule comerciale de mare capcitate. De anul viitor, în țara noastră se va implementa o nouă reformă a sistemului de taxare rutieră (TollRO), arată sursa citată.

