Italia și Vaticanul CONDAMNĂ atacul armatei israeliene asupra unei biserici din Gaza /Israelul regretă incidentul

Italia și Vaticanul au condamnat vehement, joi, un atac al armatei israeliene asupra unei biserici catolice din orașul Gaza, soldat cu doi morți și peste zece răniți.

Biserica ”Sfânta Familie” din orașul Gaza a fost atacată, joi, cu obuze, de un tanc israelian. Două persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite, inclusiv preotul paroh italian, Gabriel Romanelli, informează agenția de presă ANSA.

At least two dead in Israeli destruction of Catholic Church in Gaza

„The Cross still stands, after an Israeli attack fulminates the Church of the Holy Family in Gaza.

„American Catholics must speak up. Enough is enough. Our tax dollars are behind this. Enough.”… pic.twitter.com/tDm7U10SZc

