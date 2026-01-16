Prima pagină » Știri externe » Iulia Timoșenko, fostul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe cauțiune. Ce sumă trebuie să plătească în cazul mituirii deputaților. Are interdicție de a părăsi Kievul și nu are voie să vorbească cu 65 de parlamentari

16 ian. 2026, 17:30, Știri externe
Iulia Timoșenko, fortul premier al Ucrainei, a fost eliberată pe o cauțiune în valoare de 33 de milioane de grivne, (760.000 de dolari n.r.). Potrivit RBC-UKraine, instanța a mai dispus ca aceasta să nu călătorească în afara regiunii Kiev; să raporteze orice schimbare de reședință sau de loc de muncă; predarea pașaportului și i-a interzis comunicarea cu un număr de 66 de persoane, dintre care 65 sunt parlamentari.

Timoșenko este obligată să se prezinte la fiecare cerere a detectivilor NABU și a instanței, să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

Pe 16 ianuarie, procurorii au cerut instanței luarea unei măsuri preventive în cazul Timoșenko iar cauțiunea fusese inițial stabilită de parchet la 50 de milioane de grivne. Judecătorul a admis parțial cererea procurorilor și a stabilit o cauțiune mai mică.

Lidera fracțiunii parlamentare Batkivșcina susținute că după ce conturile sale au fost blocate, nu va putea plăti cauțiunea. Mykola Tytarenko, avocatul lui Timoșenko, a cerut judecătorului să ia în considerare și viitoarele călătorii în străinătate ale deputatei.

„Solicit instanței să anexeze la dosar documente care confirmă necesitatea participării lui Timoșenko la evenimentele planificate în Statele Unite, precum și în alte instituții internaționale. Evenimentele sunt planificate pentru lunile ianuarie și februarie”, a declarat Tytarenko, potrivit Ukrainska Pravda.

Instanța a redus astfel cauțiunea la 33 de milioane de grivne, însă alte restricții au fost în mare parte menținute, potrivit RBC-Ucraina.

În timpul ședinței de judecată, Tymoshenko a promis că „nu va face niciun pas în afara” Ucrainei.

„Nu îmi voi părăsi țara”, a declarat Tymoshenko în fața judecătorului, potrivit Interfax Ucraina. „Vă rog, în primul rând, să înțelegeți că nu este vorba de nicio infracțiune. În al doilea rând, nu alegeți o măsură preventivă sau, în cazuri extreme, acordați-mi posibilitatea de a mă supune unor obligații personale – nu le voi încălca niciodată.”

Ea a mai spus judecătorului că înregistrarea care o incrimina a fost montată, susținând că deputatul Ihor Kopytin, din partidul majoritar Servitorul Poporului, a fabricat dovezi pentru a o incrimina în mod fals.

„Și, din câte îmi amintesc, în acea conversație nu se vorbește deloc despre finanțe”, a spus ea. „Kopytin mi-a cerut o întâlnire… mi-a propus de multe ori să cooperăm.”

Percheziții la sediul partidului condus de Iulia Timoșenko

Biroul Național Anticorupție din Ucraina a transmis pe 13 ianuarie că anchetatorii săi l-au „demascat” pe liderul unei fracțiuni parlamentare, care ar fi oferit mită reprezentanților altor partide în schimbul voturilor pentru anumite proiecte de lege.

NABU a precizat că, împreună cu SAP, a descoperit că liderul uneia dintre grupurile parlamentare din Rada Supremă a Ucrainei a oferit avantaje ilegale unui număr de deputaţi care aparţin grupurilor care nu sunt conduse de această persoană, în schimbul votului „pentru” sau „împotrivă” la anumite proiecte de lege.

Forțele de ordine nu au identificat oficial numele suspectului, dar circumstanțele cazului au indicat-o pe lidera partidului „Batkivshchyna”, Iulia Timoșenko.

În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții la sediul partidului „Batkivșchyna”, iar în dimineața zilei de 14 ianuarie, Timoșenko a fost pusă sub acuzare, fapt confirmat de purtătoarea de cuvânt a SAP, Olga Postoliuk, într-un comentariu pentru RBC-Ucraina.

NABU a publicat înregistrări audio ale unor interceptări în care se poate auzi o voce feminină dând instrucțiuni despre care se presupune că sunt referitoare la voturile parlamentare, inclusiv: „…votăm pentru demitere…, nu votăm pentru numire”.

Iulia Timoșenko neagă implicarea în înregistrări și numește cazul „motivat politic”.

Cine este Timoșenko

Născută în 1960, Timoșenko este o politiciană ucraineană veterană. A devenit prima femeie prim-ministru a Ucrainei în 2005 și a ocupat din nou funcția între 2007 și 2010.

Ea a fost o figură centrală în politica ucraineană timp de decenii, conducând partidul Batkivșcina și candidând de mai multe ori la președinție, inclusiv la alegerile din 2019 împotriva președintelui Volodimir Zelenski și a fostului președinte Petro Poroșenko.

În 2011, Timoșenko a fost arestată și condamnată la șapte ani de închisoare pentru acordul privind gazele naturale din 2009 pe care l-a semnat cu Gazprom din Rusia în calitate de prim-ministru. Procesul a fost considerat pe scară largă ca fiind motivat politic, iar ea a fost eliberată în 2014, după înlăturarea președintelui Viktor Ianukovici.

