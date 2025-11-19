Criză politică la Kiev. Deputații lui Zelenski cer demiterea guvernului

O parte dintre deputații partidului lui Volodimir Zelenski au cerut începerea imediată a negocierilor pentru formarea unui guvern de coaliție, cu participarea tuturor partidelor din Rada de la Kiev.

Un grup de deputați ai partidului pro-prezidențial „Slujitorul Poporului” au semnat o declarație prin care își exprimă sprijinul pentru ancheta privind corupția din anturajul lui Volodimir Zelenski, desfășurată de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și de Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO). Aceștia susțin, de asemenea, cererea opoziției de a crea în Radă o nouă coaliție și au cerut formarea unui nou guvern.

Declarația a fost publicată de deputatul Nikita Poturaev. Acesta nu a precizat câți parlamentari au semnat documentul.

Facțiunile opoziției ceruseră anterior demisia executivului. Pe 10 noiembrie, partidul fostului președinte Petro Poroșenko„Solidaritatea Europeană”, a inițiat procedura de demisie din guvernul ucrainean în contextul scandalului de corupție. Pe 18 noiembrie, partidul Batkivșcina, condus de fostul prim-ministru ucrainean Iulia Timoșenko, s-a alăturat procesului. Miercuri, 19 noiembrie, Rada Supremă a votat pentru demiterea ministrului Justiției, German Galușcenko, și a ministrului Energiei, Svetlana Grinciuk, suspectați de implicare în cazul de corupție Energoatom. Vezi AICI

Decizia în cazul lui Galușcensko au susținut-o 323 de deputați, iar 315 pentru Grinciuk. Cei doi miniștri nu au participat la ședința Radei Supreme, scrie Hromadske.

