Jaf ca în desenele animate în Ucraina: Un tânăr de 26 de ani s-a uns cu smoală pentru a deveni „invizibil” în întuneric şi a sparge un magazin. Cât le-a luat polițiștilor să-l curețe

Un bărbat din Ucraina a apelat la o metodă bizară pentru a comite jaful perfect: s-a uns cu smoală pentru a deveni „invizibil” în întuneric și a sparge un magazin din Kiev. Trucul nu a funcționat, însă, forțele de ordine l-au reținut, l-au curățat și l-au pus sub acuzare.

Incidentul a avut loc în noaptea de 13 august, anunță Poliția Națională a Ucrainei, în incinta unui supermarket alimentar din districtul Sviatoshyn. Infractorul a fost reținut de polițiștii de patrulă.

Conform anchetei, este vorba de un localnic în vârstă de 26 de ani care a decis să jefuiască magazinul, folosind o metodă neobișnuită de camuflaj. Pentru aceasta, s-a ascuns într-un butoi cu rășină care se afla pe un șantier, sperând să se confunde astfel cu întunericul.

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Ulterior, bărbatul a spart cu piciorul ușa de sticlă și a pătruns în local, unde a umplut o pungă cu țigări, suc, bomboane, o portocală, un grepfrut și șervețele umede. Paznicii localului l-au împiedicat să mai ia și altceva, iar el a fugit de ei.

Dar infractorul nu s-a oprit aici, spun polițiștii – pe drumul spre casă, a început să arunce cu pietre în ferestrele unui liceu. În acel moment, forțele de ordine l-au descoperit cu sacul plin cu bunuri furate. Bărbatul a fost reținut în conformitate cu articolul 208 din Codul de procedură penală al Ucrainei.

Totuși, cea mai grea parte a muncii îi aștepta pe polițiști abia după aceea. Pentru a-l duce pe bărbat la secția de poliție și a-l interoga, trebuia să-l curețe de smoală. Pentru aceasta, polițiștii au petrecut peste cinci ore, au folosit perii de pantofi, 12 litri de ulei și 4 litri de detergent.