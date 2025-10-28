Prima pagină » Știri externe » Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă

28 oct. 2025, 18:05, Știri externe
Jaf la un cimitir din Italia, în care este implicat și un român. Obiectele care au fost furate cântăresc peste o tonă
Hoții au devastat un cimitir din Merante, Italia. Potrivit autorităților cel puțin un român a fost implicat în actele de furt și profanare, iar duba cu care au fost transportate obiectele sustrase aparține chiar unei persoane de origine română.

Ce au furat hoții din cimitir

Atacul din cimitir a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Aproximativ 1.500 de kilograme de bunuri au fost sustrase de la locul faptei, fiind vorba despre obiecte care conțineau cupru. Indiferent de formă, fie că erau vaze, icoane, statui ale Fecioarei Maria și ale altor sfinți, acestea au fost smulse de pe morminte și monumentele funerare.

Duba în care au fost încărcate obiectele furate din cimitir a fost interceptată de polițiști cu puțin înainte de ora 4 dimineața. Oamenilor legii le-a atras atenția viteza mare cu care circula duba, peste limita legală. Bănuind că transporta ceva suspect, polițiștii au plecat pe urmele sale.

La un moment dat, șoferul a abandonat mașina pe un drum fără ieșire. Atunci, persoanele aflate înăuntru au luat-o la fugă pe câmpurile din zonă, pierzându-și urma. Bunurile furate din cimitir au fost recuperate, iar acum autoritățile sunt în plin proces de restituire către proprietarii de drept. Rudele persoanelor decedate, ale căror morminte au fost profanate, nu au putut decât să se bucure la aflarea veștii.

Cum au comentat autoritățile acest incident din cimitir

Administrația locală din Merate și-a exprimat indignarea față de incidentul din cimitir. Acesta a fost descris drept un act rușinos și laș împotriva unui loc sacru. Mesajul a fost însoțit de mulțumiri pentru Poliția de Stat și, în special, ofițerilor aflați în patrulă în seara de duminică spre luni. Intervenția lor promptă a permis recuperarea bunurilor furate.

