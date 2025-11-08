Prima pagină » Știri externe » Jaful de la Luvru: Emmanuel Macron le promite francezilor că va recupera bijuteriile Coroanei. Ce presupune noul plan de renaștere a Luvrului

08 nov. 2025, 16:24, Știri externe
Bijuteriile Coroanei franceze, furate de la Luvru, vor fi recuperate, iar hoții vor fi arestați și aduși în fața justiției, a promis președintele francez, Emmanuel Macron, vineri, în timpul unei călătorii în Mexic.

Într-un interviu acordat rețelei Televisa, șeful de stat a asigurat, de asemenea, că măsurile de securitate de la muzeul parizian vor fi revizuite. „Ceea ce s-a întâmplat, a fost un șoc pentru toată lumea, dar este o oportunitate de a deveni și mai puternici.”, a declarat Emmanuel Macron.

„Securitatea Luvrului va fi complet regândită, așa cum ne-am angajat deja într-un plan major de reinventare și renaștere a Luvrului, pe care l-am anunțat acum câteva luni”, a asigurat președintele Franței.

Acesta se referă la planul „Noua Renaștere a Luvrului”, anunțat în ianuarie, care ar trebui să ducă la o nouă poartă de intrare principală și la o sală dedicată doar Mona Lisei lui Leonardo da Vinci.

Reamintim că, pe 19 octombrie, un grup de hoți a reușit să pătrundă în muzeul Luvru și să fure bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro, în doar câteva minute. Bijuteriile sunt în continuare dispărute, iar patru suspecți au fost acuzați și reținuți.

Într-un raport publicat joi, Curtea de Conturi a Franței a criticat vehement conducerea muzeului din ultimii ani, afirmând că instituția a neglijat securitatea în favoarea atractivității.

Mai exact, Curtea a subliniat joi o „întârziere persistentă în desfășurarea echipamentelor de securitate pentru protejarea operelor”. Potrivit rapoartelor Curții, conducerea de la Luvru a prioritizat atractivitatea muzeului în detrimentul securității sale.

Directorul Luvru se apără

La scurt timp, Laurence des Cars, directorul muzeului, a transmis că raportul Curții de Conturi este prea „dur”.

„Cred că greșește fiind atât de dură”, a răspuns Laurence des Cars. „Luvru este un întreg în care nu ar trebui să pui renovările pe locul achizițiilor de opere de artă.”

Directoarea afirmă că „și-a îndeplinit toate atribuțiile”. „Am înțeles pe deplin importanța acestei probleme de securitate (…), am vrut să începem să lucrăm la un plan general de securitate în 2022, consolidându-l”, subliniază ea.

Laurence des Cars afirmă că a „luat din bugetele de funcționare pentru a spori supravegherea” sălilor muzeului. „Peste 134 de camere digitale au fost instalate între 2023 și 2025”, specifică ea.

