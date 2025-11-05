Identitatea unuia dintre hoții de la Luvru a fost dezvăluită. Bărbatul, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta, va fi judecat chiar astăzi

Unul dintre bărbații suspectați că a participat la spargerea de la muzeul Luvru de pe 19 octombrie va fi judecat, miercuri, pentru un caz care datează din 2019. Informațiile au fost publicate de BFMTV, care a aflat și identitatea individului.

Se pare că ar fi vorba de Abdoulaye N., o vedetă a cascadoriilor cu motociclete din Seine-Saint-Denis, care a fost unul dintre primii doi suspecți arestați pe 25 octombrie, pentru jaful de la Luvru.

Acuzat de „jaf organizat” și „asociere la infracțiuni”, după spargerea de la Luvru, și plasat în arest preventiv, Abdoulaye N. este foarte popular în Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pentru „cross bitume” – o practică de motociclism în oraș care se termină uneori cu rodeo urban.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani administrează canale de Youtube și TikTok sub numele „Doudou Cross Bitume”, relatează BFMTV, iar, potrivit unor cunoștințe intervievate în Aubervilliers, el este un model pentru generația sa, o „vedetă” a cascadoriilor cu motocicleta.

Unul dintre martorii intervievați de BFMTV a indicat că a crezut că și-a încetat activitățile ilegale după ce a devenit tată.

Deși este cunoscut poliției în principal pentru infracțiuni rutiere, procurorul din Paris, Laure Beccuau, a precizat totuși că Abodoulaye N. fusese condamnat în 2015 pentru un jaf comis în 2014, împreună cu un alt bărbat, arestat și el pentru jaful de la Luvru, în al doilea val de arestări.

Potrivit acesteia, profilul său reprezintă „o formă multi-fațetată de delincvență, dar una care nu este asociată cu spectrul crimei organizate”. Laure Beccuau a specificat că acest bărbat, un taximetrist fără permis, locuia „în Aubervilliers, unde s-a născut”.

Abdoulaye N. este suspectat că ar fi unul dintre cei doi bărbați care au intrat în galeria Apollo folosind o platformă, au spart o vitrină cu o polizor unghiular și au furat bijuteriile coroanei franceze înainte de a fugi cu ajutorul unor scutere.

Arestat la Aubervilliers pe 25 octombrie, Abdoulaye N. „a recunoscut parțial” crimele, potrivit procurorului. Ea a mai declarat că ADN-ul său a fost găsit pe o vitrină și pe alte obiecte abandonate în timpul evadării autorilor.

Printr-o coincidență a sorții, Abdoulaye N. va fi judecat pe 5 noiembrie la tribunalul din Bobigny, însă pentru comiterea unui furt în 2019. Se pare că atunci când a fost reținut, în urmă cu șase ani, a devenit agitat și a spart o oglindă într-o secție de poliție. El va fi judecat pentru infracțiunea de „spărgere a unui geam”, un act de vandalism pentru care riscă o pedeapsă relativ blândă de până la doi ani de închisoare.

