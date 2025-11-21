Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima

Autoritățile locale japoneze au aprobat, vineri, repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, pentru prima dată de la dezastrul de la Fukushima din 2011. Hideyo Hanazumi, guvernatorul provinciei Niigata, unde se află centrala Kashiwazaki-Kariwa, a declarat într-o conferință de presă că „va aproba” reluarea activității centralei, care va necesita permisiunea finală din partea autorității de reglementare nucleare din Japonia.

Centrala a fost oprită când Japonia a scos din funcțiune energia nucleară, după ce un cutremur și un tsunami uriaș au provocat topirea a trei reactoare de la centrala atomică de la Fukushima în 2011.

Cu toate acestea, națiunea dorește acum să relanseze industria energiei atomice pentru a-și reduce dependența puternică de combustibilii fosili și pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050.

Paisprezece reactoare, majoritatea în regiunile vestice și sudice, și-au reluat activitatea de la închiderea post-Fukushima, respectând standarde stricte de siguranță, spun specialiștii, relatează RFI.

Enorma instalație a centralei Kashiwazaki-Kariwa din centrul Japoniei a fost dotată cu un zid de 15 metri în caz de tsunami, noi sisteme de rezervă a energiei electrice pe terenuri mai înalte și alte măsuri de siguranță.

Înainte de cutremurul și tsunami-ul din 2011, care au ucis aproximativ 18.000 de oameni, energia nucleară genera aproximativ o treime din electricitatea Japoniei, combustibilii fosili contribuind în mare parte la restul.

Sanae Takaichi vrea ca națiunea să revină la energia nucleară

Yoko Mulholland, de la grupul de experți climatici E3G, a declarat că prim-ministrul Sanae Takaichi, care a venit la putere luna trecută, este mai concentrat decât liderii anteriori pe repornirea energiei nucleare.

„Takaichi plasează dezvoltarea capacității energiei nucleare și autosuficiența energetică mai central în politica energetică, fără a pune prea mult accent pe extinderea surselor regenerabile”, a spus ea.

Compania energetică Kansai Electric a anunțat în iulie că face un prim pas către construirea primului reactor nuclear nou din țară de la dezastrul de la Fukushima.

Costuri în creștere ale energiei eoliene

Japonia este al cincilea cel mai mare emițător de dioxid de carbon din lume, după China, Statele Unite, India și Rusia, și este puternic dependentă de combustibilii fosili importați.

Aproape 70% din necesarul de energie al Japoniei în 2023 a fost satisfăcut de centrale electrice care utilizează cărbune, gaze și petrol – o cifră pe care Tokyo dorește să o reducă la 30-40% în următorii 15 ani.

Aproape toți acești combustibili fosili trebuie importați, cu un cost de aproximativ 500 de milioane de dolari pe zi.

Tokyo își propune ca sursele regenerabile să fie principala sursă de energie până în 2040.

Conform unui plan aprobat de guvern în februarie, energia nucleară va reprezenta aproximativ 20% din aprovizionarea cu energie a Japoniei până în anul fiscal care începe în aprilie 2040 – față de 8,5% în 2023/2024.

Japonia se confruntă încă cu sarcina dificilă de a dezafecta centrala de la Fukushima, un proiect care se așteaptă să dureze decenii.

În august, tehnicienii japonezi au trimis roboți controlați de la distanță la una dintre clădirile reactorului avariat, pentru îndepărtarea deșeurilor radioactive.

Nivelurile ridicate de radiații fac ca îndepărtarea combustibilului topit și a altor resturi să fie o provocare deosebit de dificilă, mai spun specialiștii.

