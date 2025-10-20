Liderul suprem al Iranului dezminte afirmațiile lui TRUMP cu privire la distrugerea „completă” a instalațiilor nucleare. „Continuați să visați!”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, luni, că președintele SUA, Donald Trump, „visează” dacă crede că a distrus instalațiile nucleare ale Teheranului.

„Este bine, continuați să visați”, a spus Ali Khamenei, referindu-se la afirmațiile repetate ale lui Trump conform cărora programul nuclear al Iranului a fost „distrus complet”.

Statele Unite au bombardat, pe 22 iunie, instalațiile de îmbogățire a uraniului din Fordo, Isfahan și Natanz.

„De ce le pasă Statelor Unite că Iranul are o industrie nucleară. Cine sunteți să spuneți că o țară ar trebui sau nu ar trebui să aibă dreptul la energie nucleară?”, a insistat ayatollahul, adresându-i-se lui Trump.

Președintele american insistă de câteva luni că instalațiile au fost „anihilate”, deși nu există date concrete care să arate că acestea au fost distruse în totalitate.

„Am lansat 14 bombe asupra principalelor instalații nucleare. După cum am spus la început, acestea au fost distruse și acest lucru a fost confirmat. Când le-am distrus capacitatea nucleară, ei au încetat să mai fie bătăușul Orientului Mijlociu”, a declarat Trump, citat de cotidianul Le Figaro.

Rusia sprijină Iranul în conflictul cu Occidentul

Pe de altă parte, Rusia a anunțat că depune eforturi pentru a-și consolida relațiile bilaterale cu Iranul, în contextul în care ambele țări se confruntă cu presiunile statelor occidentale.

Moscova are relații strânse cu Teheranul și a condamnat bombardamentele israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, care au avut scopul de a opri programul nuclear al Iranului.

Moscova susține că furnizează legal echipamente militare Teheranului, în timp ce Iranul furnizează Rusiei drone pentru a sprijini efortul de război de pe teritoriul ucrainean.

Foto: Profimedia

