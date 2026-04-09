JD Vance avertizează Iranul. Armistițiul poate cădea din cauza Libanului: „Cred că ar fi o prostie, dar este alegerea lor”

JD Vance, care va conduce sâmbătă delegaţia Statelor Unite în cadrul discuţiilor cu Iranul, a afirmat miercuri că depinde de liderii iranieni să decidă dacă armistiţiul va eşua sau nu din cauza Libanului.

Vicepreședintele Statele Unite a ținut să reamintească decidenților politici din Iran că viitorul armistițiului depinde exclusiv de deciziile liderilor de la Teheran.

„Dacă Iranul doreşte ca această negociere să eşueze din cauza unui conflict în care sunt zdrobiţi în Liban, care nu are nicio legătură cu ei şi despre care Statele Unite nu au spus niciodată că face parte din armistiţiul (convenit marţi seară), este alegerea lor. Noi credem că ar fi o prostie, dar este alegerea lor”, a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, potrivit Barrons.com.

Libanul, mărul discordiei între Washington și Teheran

Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc din nou în contextul în care Israel a lansat unele dintre cele mai intense bombardamente asupra Liban de la începutul conflictului, atacuri care au provocat 182 de morți și 890 de răniți, potrivit autorităților de la Beirut.

În acest context, JD Vance a sugerat că Israelul ar fi dispus să reducă intensitatea operațiunilor.

„Israelul s-a oferit să dea dovadă de ceva mai multă reţinere”, a afirmat JD Vance.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a insistat că încetarea focului în Liban este o condiție esențială inclusă în planul Iranului. De cealaltă parte, oficialii americani resping această variantă.

„Cred că iranienii au crezut că libanul făcea parte din încetarea focului, dar pur şi simplu nu a fost aşa. Nu am făcut niciodată această promisiune”, a declarat JD Vance.

