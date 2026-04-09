Prima pagină » Știri externe » Trump amenință din nou: „SUA sunt pregătite de următoarea cucerire. Atacurile vor fi mai puternice ca niciodată”

Mihai Tănase
Președintele Donald Trump lansează un nou avertisment dur către Iran și anunță că armata SUA este pregătită să reia atacurile dacă armistițiul nu este respectat. Tensiunile cresc din nou în jurul Strâmtorii Ormuz.

Trump a transmis miercuri că forțele militare americane vor rămâne dislocate în Iran și în zona înconjurătoare până când Teheranul va respecta pe deplin „adevăratul acord”, avertizând că orice încălcare ar declanșa o reacție militară de o amploare fără precedent, potrivit Reuters.com.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar american, împreună cu muniția, armamentul și orice altceva este necesar pentru urmărirea și distrugerea letală ale unui inamic deja substanțial degradat, vor rămâne pe loc în și în jurul Iranului, până când acordul real la care s-a ajuns va fi pe deplin respectat”, a scris Donald Trump, președinte SUA.

Donald Trump – Foto – Mediafax

Armistițiul SUA-Iran, sub presiune

Trump a reiterat că s-a convenit ca Iranul să nu dezvolte arme nucleare, iar Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă și sigură pentru transportul comercial.

„Dacă, din orice motiv, nu va fi (respectat acordul n.r.), ceea ce este foarte puțin probabil, atunci vor reîncepe focurile de armă, mai mari, mai bune și mai puternice decât a văzut cineva vreodată. S-a convenit, cu mult timp în urmă, și în ciuda tuturor retoricii false, fără arme nucleare și Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă și în siguranță. Între timp, marea noastră armată se odihnește, așteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. America s-a întors”, a declarat Donald Trump.

Declarația a venit la o zi după ce Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, negociat de Pakistan, care a pus capăt celor șase săptămâni de lupte și a declanșat o scurtă revenire a piețelor globale, pe fondul optimismului crescând că fluxurile de energie ar putea fi reluate în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a declarat că trecerea în siguranță prin strâmtoare va fi posibilă, dar sub rezerva coordonării cu forțele sale armate.

Totuși, multe aspecte au rămas neclare în acordul de încetare a focului, cererile SUA și ale Iranului părând foarte îndepărtate. Teheranul a respins propunerea în 15 puncte a Washingtonului și, potrivit unor surse, a prezentat un plan propriu în 10 puncte pentru a pune capăt conflictului, incluzând încetarea atacurilor israeliene împotriva Hezbollahului în Liban și ridicarea tuturor sancțiunilor.

Într-o postare separată pe rețelele sociale, miercuri dimineață, Trump a descris planul în 10 puncte relatat de New York Times și CNN ca fiind „total fals”.

De asemenea, Israelul a susținut decizia lui Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului, dar a insistat că armistițiul nu se extinde și asupra Libanului, declanșând cele mai dure ofensive asupra țării de la izbucnirea războiului în februarie, ucigând cel puțin 182 de persoane miercuri.

