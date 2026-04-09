Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00

Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii au posibilitatea și în cursul zilei de joi, 9 aprilie 2026, să își ia rămas bun de la marele „Il Luce”, la Arena Națională. Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului se află în incinta stadionului din București.

Fanii au posibilitatea să îi ofere un ultim omagiu în intervalul 10:00 – 20:00, joi, 9 aprilie 2026. În cursul zilei de vineri, 10 aprilie 2026, cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie. La ora 10:00 va începe slujba de înmormântare. La această ceremonie funerară accesul va fi limitat. Apoi, dela ora 12:20, va continua ultima etapă a ceremoniei funerare, la Cimitirul Bellu din București.

Răzvan Lucescu lângă sicriul tatălui său, Mircea Lucescu

Înmormântarea are loc în Vinerea Mare, pe 10 aprilie 2026

Momentul înhumării va fi precedat de onorurile militare, iar de la ora 13:10 va avea loc înmormântarea. Familia a dorit ca accesul publicului larg să fie restricționat în incinta cimitirului, scrie news.ro.

De altfel, GÂNDUL va transmite live imagini de la Arena Națională, astăzi, 9 aprilie 2026. Transmisiunea în direct poate fi urmărită pe contul oficial al publicației – Youtube Gândul. Transmisiunea va începe de la ora 10:00.

Gheorghe Hagi, printre cei prezenți la Arena Națională

Printre personalitățile care au ajuns la Arena Națională, ieri, 8 aprilie 2026, pentru a-și lua rămas bun s-au aflat Gheorghe Hagi și Ionuț Lupescu. De asemenea, a fost prezent la catafalc și Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan.

„Nea Mircea a fost un om care ne-a învățat să fim deschiși, să devenim mai buni, să fim puternici, să fim curajoși și să faci cu pasiune, așa cum el a iubit meseria și tot ce a făcut pentru fotbal. E un exemplu pentru mine. De mic a avut încredere în mine și-i mulțumesc.

Ne-a învățat să iubim ce facem, că doar așa poți ajunge sus. Și curajul. El asta a avut dintotdeauna, curajul de a face lucrurile.

A fost un câștigător și ca fotbalist, și ca antrenor. Cel mai mare din toate timpurile! Să ajungi al treilea în lume (n.r. ca număr de trofee) e ceva extraordinar, la care e greu să te și gândești.

Fundamentală a fost (n.r. prima convocare la echipa națională). Tot ce am făcut în viață a fost datorită profesorilor pe care i-am avut. Nea Mircea a avut curajul să mă ia direct la echipa mare și a influențat toată cariera mea. Nea Mircea a luptat până în ultima clipă și a făcut-o cu curaj. A fost un profesor. Am vorbit acum două zile, la spital, în ziua în care s-a simțit bine, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Gică Hagi.

Citește și

ACTUALITATE Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
09:30
Ștefan Popescu: „NATO va rămâne doar pe hârtie. Angajamentul american în securitatea europeană s-a terminat”
SPORT „La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB
09:30
„La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB
SPORT Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”
09:00
Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”
ENERGIE Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
08:47
Câte resurse sunt necesare pentru a produce un singur kilowatt oră, de fapt
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”
08:30
Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”
ECONOMIE Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
08:07
Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai pură stea din Univers
SPORT Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
10:33
Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
LIVE 🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
10:31
🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
10:30
Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
ECONOMIE Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
10:25
Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
NEWS ALERT Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
10:15
Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
DECES Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”
10:15
Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”

