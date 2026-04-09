Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00

Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii au posibilitatea și în cursul zilei de joi, 9 aprilie 2026, să își ia rămas bun de la marele „Il Luce”, la Arena Națională. Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului se află în incinta stadionului din București.

Fanii au posibilitatea să îi ofere un ultim omagiu în intervalul 10:00 – 20:00, joi, 9 aprilie 2026. În cursul zilei de vineri, 10 aprilie 2026, cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie. La ora 10:00 va începe slujba de înmormântare. La această ceremonie funerară accesul va fi limitat. Apoi, dela ora 12:20, va continua ultima etapă a ceremoniei funerare, la Cimitirul Bellu din București.

Înmormântarea are loc în Vinerea Mare, pe 10 aprilie 2026

Momentul înhumării va fi precedat de onorurile militare, iar de la ora 13:10 va avea loc înmormântarea. Familia a dorit ca accesul publicului larg să fie restricționat în incinta cimitirului, scrie news.ro.

De altfel, GÂNDUL va transmite live imagini de la Arena Națională, astăzi, 9 aprilie 2026. Transmisiunea în direct poate fi urmărită pe contul oficial al publicației – Youtube Gândul. Transmisiunea va începe de la ora 10:00.

Gheorghe Hagi, printre cei prezenți la Arena Națională

Printre personalitățile care au ajuns la Arena Națională, ieri, 8 aprilie 2026, pentru a-și lua rămas bun s-au aflat Gheorghe Hagi și Ionuț Lupescu. De asemenea, a fost prezent la catafalc și Ambasadorul Turciei la Bucureşti, Özgur Kivanç Altan.

„Nea Mircea a fost un om care ne-a învățat să fim deschiși, să devenim mai buni, să fim puternici, să fim curajoși și să faci cu pasiune, așa cum el a iubit meseria și tot ce a făcut pentru fotbal. E un exemplu pentru mine. De mic a avut încredere în mine și-i mulțumesc.

Ne-a învățat să iubim ce facem, că doar așa poți ajunge sus. Și curajul. El asta a avut dintotdeauna, curajul de a face lucrurile.

A fost un câștigător și ca fotbalist, și ca antrenor. Cel mai mare din toate timpurile! Să ajungi al treilea în lume (n.r. ca număr de trofee) e ceva extraordinar, la care e greu să te și gândești.

Fundamentală a fost (n.r. prima convocare la echipa națională). Tot ce am făcut în viață a fost datorită profesorilor pe care i-am avut. Nea Mircea a avut curajul să mă ia direct la echipa mare și a influențat toată cariera mea. Nea Mircea a luptat până în ultima clipă și a făcut-o cu curaj. A fost un profesor. Am vorbit acum două zile, la spital, în ziua în care s-a simțit bine, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a spus Gică Hagi.

Sursa Foto: GÂNDUL; Mediafax Foto