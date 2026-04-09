Planul lui Trump pentru țările NATO „necooperante”. România ar putea deveni „punctul cheie” al Alianței pentru trupele SUA din Europa

Mihai Tănase
Planul administrației Trump de sancționare a unor state NATO „necooperante” în războiul din Iran ar putea duce la relocarea trupelor americane în Europa de Est. România, care a acceptat cerința lui Trump de a primi aeronavele cisternă americane care au alimentat avioanele militare americane, este acum printre țările considerate „bune aliate” și ar putea beneficia direct.

Administrația Donald Trump analizează un plan controversat care ar putea schimba echilibrul militar din Europa. Potrivit The Wall Street Journal, oficialii americani iau în calcul sancționarea unor state membre NATO care nu au sprijinit Washingtonul în războiul din Iran.

Măsura ar presupune relocarea trupelor americane din țările considerate „necooperante” către statele care au oferit sprijin, direct sau indirect, operațiunilor militare împotriva Iranului.

Planul este încă într-un stadiu incipient și face parte dintr-o serie mai largă de opțiuni analizate la Casa Albă. Cu toate acestea, surse din administrație susțin că această variantă este mai moderată decât amenințările recente privind o eventuală retragere completă a SUA din NATO.

Aliați europeni care i-au spus spus „nu” lui Trump

Mai multe state europene și-au exprimat opoziția față de acțiunile Washingtonului în Iran, ceea ce a amplificat tensiunile din interiorul alianței.

Amintim că Spania a refuzat accesul avioanelor americane implicate în operațiuni în spațiul său aerian, în timp ce oficialii din Germania au criticat public strategia militară. De asemenea, Italia a blocat temporar utilizarea unei baze aeriene din Sicilia de către forțele americane.

În acest context, oficialii citați de WSJ susțin că planul ar putea include nu doar relocarea trupelor, ci și închiderea unor baze militare americane din Europa, posibil în Spania sau Germania. În prezent, Statele Unite mențin aproximativ 84.000 de soldați pe continentul european, bazele din regiune fiind esențiale pentru operațiunile globale și pentru descurajarea Rusiei, mai ales în estul Europei.

România, avantaj strategic în noua ecuație militară

În cazul implementării planului, România se află printre statele care ar putea beneficia direct de repoziționarea militară americană. Potrivit oficialilor americani citați de WSJ, țări precum Polonia, România, Lituania și Grecia sunt considerate „aliați de încredere” și ar putea primi trupe suplimentare.

Publicația subliniază că, după izbucnirea conflictului, România a aprobat rapid solicitările SUA privind utilizarea bazelor sale de către Forțele Aeriene americane. Această cooperare ar putea consolida poziția strategică a țării în regiune.

O eventuală relocare a trupelor americane ar putea însemna o prezență militară mai puternică în apropierea graniței cu Rusia, ceea ce ar întări rolul României în arhitectura de securitate a NATO.

Trump anunță „victoria totală și completă” pentru SUA în Iran: „Vom ajuta la eliberarea traficului în Ormuz. Reconstrucția Iranului poate începe”

Citește și

LIVE 🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
10:31
🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
ECONOMIE Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
10:25
Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
NEWS ALERT Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
10:15
Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
ANALIZA de 10 Momentul adevărului pentru Ungaria și Viktor Orbán. Scenarii îngrijorătoare înaintea unor alegeri decisive
10:00
Momentul adevărului pentru Ungaria și Viktor Orbán. Scenarii îngrijorătoare înaintea unor alegeri decisive
FLASH NEWS Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente după 32 de ani
09:53
Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente după 32 de ani
FLASH NEWS Trump amenință din nou: „SUA sunt pregătite de următoarea cucerire. Atacurile vor fi mai puternice ca niciodată”
09:51
Trump amenință din nou: „SUA sunt pregătite de următoarea cucerire. Atacurile vor fi mai puternice ca niciodată”
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai pură stea din Univers
SPORT Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
10:33
Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
10:30
Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
DECES Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”
10:15
Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
10:10
Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
EXCLUSIV Fostul șef al spionilor descifrează misterul pozelor trucate. ”Statul trebuie să răspundă la 4 întrebări”
10:02
Fostul șef al spionilor descifrează misterul pozelor trucate. ”Statul trebuie să răspundă la 4 întrebări”
DECES Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00
09:33
Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00

