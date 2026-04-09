Planul lui Trump pentru țările NATO „necooperante”. România ar putea deveni „punctul cheie” al Alianței pentru trupele SUA din Europa

Planul administrației Trump de sancționare a unor state NATO „necooperante” în războiul din Iran ar putea duce la relocarea trupelor americane în Europa de Est. România, care a acceptat cerința lui Trump de a primi aeronavele cisternă americane care au alimentat avioanele militare americane, este acum printre țările considerate „bune aliate” și ar putea beneficia direct.

Administrația Donald Trump analizează un plan controversat care ar putea schimba echilibrul militar din Europa. Potrivit The Wall Street Journal, oficialii americani iau în calcul sancționarea unor state membre NATO care nu au sprijinit Washingtonul în războiul din Iran.

Măsura ar presupune relocarea trupelor americane din țările considerate „necooperante” către statele care au oferit sprijin, direct sau indirect, operațiunilor militare împotriva Iranului.

Planul este încă într-un stadiu incipient și face parte dintr-o serie mai largă de opțiuni analizate la Casa Albă. Cu toate acestea, surse din administrație susțin că această variantă este mai moderată decât amenințările recente privind o eventuală retragere completă a SUA din NATO.

Aliați europeni care i-au spus spus „nu” lui Trump

Mai multe state europene și-au exprimat opoziția față de acțiunile Washingtonului în Iran, ceea ce a amplificat tensiunile din interiorul alianței.

Amintim că Spania a refuzat accesul avioanelor americane implicate în operațiuni în spațiul său aerian, în timp ce oficialii din Germania au criticat public strategia militară. De asemenea, Italia a blocat temporar utilizarea unei baze aeriene din Sicilia de către forțele americane.

În acest context, oficialii citați de WSJ susțin că planul ar putea include nu doar relocarea trupelor, ci și închiderea unor baze militare americane din Europa, posibil în Spania sau Germania. În prezent, Statele Unite mențin aproximativ 84.000 de soldați pe continentul european, bazele din regiune fiind esențiale pentru operațiunile globale și pentru descurajarea Rusiei, mai ales în estul Europei.

România, avantaj strategic în noua ecuație militară

În cazul implementării planului, România se află printre statele care ar putea beneficia direct de repoziționarea militară americană. Potrivit oficialilor americani citați de WSJ, țări precum Polonia, România, Lituania și Grecia sunt considerate „aliați de încredere” și ar putea primi trupe suplimentare.

Publicația subliniază că, după izbucnirea conflictului, România a aprobat rapid solicitările SUA privind utilizarea bazelor sale de către Forțele Aeriene americane. Această cooperare ar putea consolida poziția strategică a țării în regiune.

O eventuală relocare a trupelor americane ar putea însemna o prezență militară mai puternică în apropierea graniței cu Rusia, ceea ce ar întări rolul României în arhitectura de securitate a NATO.

