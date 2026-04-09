Republica Moldova se retrage din CSI după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de promulgare. 70 de acorduri cu CSI au fost denunțate până în prezent, pe fondul eforturilor guvernului de la Chișinău pentru a se apropia de standardele Uniunii Europene.

Șefa republicii învecinate cu România a semnat și legea pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI și a Protocolului la Acordul de constituire a CSI.

Maia Sandu a promulgat legile

Legile au fost publicate în Monitorul Oficial, iar potrivit agenției Moldpres, au intrat deja în vigoare. CSI (Comunitatea Statelor Independente) este o organizație creată și controlată de Federația Rusă. CSI a luat naștere după prăbușirea Uniunii Sovietice în decembrie 1991.

Tatiana Barac, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, a declarat că ministerul va notifica oficial CSI. Acordurile vor înceta la expirarea unui termen de 12 luni, potrivit G4Media.

Republica Moldova se retrage din CSI după 32 de ani

Pe 2 aprilie, Parlamnetul a votat denunțarea Acordului de constituire și a Statutului CSI. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldoa a inițiat procesul de retragere.

Argumentele emise de minister pentru a justifica ieșirea din organizația controlată de Kremlin:

valorile și principile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate privind integritatea teritorială (după invazia rusă a Ucrainei din 2022);

nu se mai respectă inviolabilitatea frontierelor (prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova).

Rusia și alte 11 state ex-sovietice au constituit CSI printr-un acord demnat în decembrie 1991. CSI avea ca rol de a consfinți încetarea existenței URSS și pentru a crea un cadru de cooperare regională.

Republica Moldova a semnat pentru aderare la 21 decembrie 1991. Ratificarea acordului s-a produs la 8 aprilie 1994. Carta a fost ratificată la 27 iunie 1994, iar Moldova a devenit membru cu drepturi depline de atunci.

Republica Moldova se retrage din CSI: Efecte

Potrivit G4Media, Republica Moldova ar urma să economisească anual 3,1 milioane de lei în urma denunțării. Era suma direcționată către bugetul organizației.

Chișinăul va continua relațiile cu statele membre pe baze bilaterale și multilaterale. De asemenea, Moldova va rămâne parte la unele acorduri economice.

Nu este primul stat-membru care se retrage din CSI

În comparație, Ucraina a semnat la 8 decembrie 1991, a ratificat acordul din 10 decembrie 1991, dar nu a ratificat carta. Ca stat fondator al CSI, a încetat să mai participe la activitățile organizației din 2014, după anexarea Crimeii.

În 2018, Kievul și-a retras reprezentanții. În ciuda invaziei ruse din 2022, Ucraina nu s-a retras formal din Acordul de Constituire al CSI, dar a denunțat toate tratatele organizației din 2024.

Sursa Foto: Hepta

