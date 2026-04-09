Prima pagină » Știri externe » Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente după 32 de ani

Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente după 32 de ani

Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente după 32 de ani
Republica Moldova se retrage din Comunitatea Statelor Independente după 32 de ani

Republica Moldova se retrage din CSI după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de promulgare. 70 de acorduri cu CSI au fost denunțate până în prezent, pe fondul eforturilor guvernului de la Chișinău pentru a se apropia de standardele Uniunii Europene. 

Șefa republicii învecinate cu România a semnat și legea pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI și a Protocolului la Acordul de constituire a CSI.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova | Foto – Mediafax

Maia Sandu a promulgat legile

Legile au fost publicate în Monitorul Oficial, iar potrivit agenției Moldpres, au intrat deja în vigoare. CSI (Comunitatea Statelor Independente) este o organizație creată și controlată de Federația Rusă. CSI a luat naștere după prăbușirea Uniunii Sovietice în decembrie 1991.

Tatiana Barac, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, a declarat că ministerul va notifica oficial CSI. Acordurile vor înceta la expirarea unui termen de 12 luni, potrivit G4Media.

Maia Sandu și Emmanuel Macron | Foto – Mediafax

Republica Moldova se retrage din CSI după 32 de ani

Pe 2 aprilie, Parlamnetul a votat denunțarea Acordului de constituire și a Statutului CSI. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldoa a inițiat procesul de retragere.

Argumentele emise de minister pentru a justifica ieșirea din organizația controlată de Kremlin:

  • valorile și principile fundamentale ale CSI nu mai sunt respectate privind integritatea teritorială (după invazia rusă a Ucrainei din 2022);
  • nu se mai respectă inviolabilitatea frontierelor (prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova).

Rusia și alte 11 state ex-sovietice au constituit CSI printr-un acord demnat în decembrie 1991. CSI avea ca rol de a consfinți încetarea existenței URSS și pentru a crea un cadru de cooperare regională.

Republica Moldova a semnat pentru aderare la 21 decembrie 1991. Ratificarea acordului s-a produs la 8 aprilie 1994. Carta a fost ratificată la 27 iunie 1994, iar Moldova a devenit membru cu drepturi depline de atunci.

Republica Moldova se retrage din CSI: Efecte

Potrivit G4Media, Republica Moldova ar urma să economisească anual 3,1 milioane de lei în urma denunțării. Era suma  direcționată către bugetul organizației.

Chișinăul va continua relațiile cu statele membre pe baze bilaterale și multilaterale. De asemenea, Moldova va rămâne parte la unele acorduri economice.

Nu este primul stat-membru care se retrage din CSI

În comparație, Ucraina a semnat la 8 decembrie 1991, a ratificat acordul din 10 decembrie 1991, dar nu a ratificat carta. Ca stat fondator al CSI, a încetat să mai participe la activitățile organizației din 2014, după anexarea Crimeii.

În 2018, Kievul și-a retras reprezentanții. În ciuda invaziei ruse din 2022, Ucraina nu s-a retras formal din Acordul de Constituire al CSI, dar a denunțat toate tratatele organizației din 2024.

Sursa Foto: Hepta

Autorul recomandă:China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov

Citește și

LIVE 🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
10:31
🚨 Tensiuni în Orient: Trump amenință cu o ofensivă „mai puternică” dacă acordul cu Teheranul eșuează. Zi de doliu în Liban, după atacurile Israelului
ECONOMIE Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
10:25
Petrolul explodează din nou după acuzațiile Iranului la adresa SUA. Piața reacționează la riscul unui nou conflict
NEWS ALERT Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
10:15
Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie
ANALIZA de 10 Momentul adevărului pentru Ungaria și Viktor Orbán. Scenarii îngrijorătoare înaintea unor alegeri decisive
10:00
Momentul adevărului pentru Ungaria și Viktor Orbán. Scenarii îngrijorătoare înaintea unor alegeri decisive
FLASH NEWS Trump amenință din nou: „SUA sunt pregătite de următoarea cucerire. Atacurile vor fi mai puternice ca niciodată”
09:51
Trump amenință din nou: „SUA sunt pregătite de următoarea cucerire. Atacurile vor fi mai puternice ca niciodată”
CONTROVERSĂ Planul lui Trump pentru țările NATO „necooperante”. România ar putea deveni „punctul cheie” al Alianței pentru trupele SUA din Europa
09:12
Planul lui Trump pentru țările NATO „necooperante”. România ar putea deveni „punctul cheie” al Alianței pentru trupele SUA din Europa
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai pură stea din Univers
SPORT Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
10:33
Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
10:30
Dan Dungaciu: „Israelul se teme că va rămâne un Iran suficient de puternic pentru a avea o armă nucleară”
DECES Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”
10:15
Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
10:10
Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
EXCLUSIV Fostul șef al spionilor descifrează misterul pozelor trucate. ”Statul trebuie să răspundă la 4 întrebări”
10:02
Fostul șef al spionilor descifrează misterul pozelor trucate. ”Statul trebuie să răspundă la 4 întrebări”
DECES Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00
09:33
Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00

