„La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB

Procesul dintre Steaua și FCSB, pentru un prejudiciu de 37 de milioane de euro reclamat de clubul Armatei, a fost reluat. Acum, avocații lui Gigi Becali se declară extrem de optimiști și sunt convinși că vor repurta o primă victorie.

La cum se prezintă lucrurile în momentul de față, sunt șanse mari ca disputa juridică dintre Steaua și FCSB să mai dureze câțiva ani buni.

ÎCCJ, verdict favorabil CSA Steaua

De curând a fost reluat procesul legat de prejudiciul de 37 de milioane de euro solicitat de CSA clubului finanțat de Becali. La înfățișare, avocatul celor de la FCSB a făcut un nou demers, iar lucrurile sunt aproape clare în acest moment. Cel puțin asta susține Adrian Căvescu, cel care apără interesele latifundiarului din Pipera.

După ce Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o soluție favorabilă clubului Steaua în speța referitoare la anularea mărcilor, Căvescu a depus o cerere de suspendare. Motivul? Încă nu a fost publicată motivarea. Miercuri, 8 aprilie, Tribunalul București a decis să amâne furnizarea unui verdict.

Într-o intervenție pentru Fanatik, avocatul FCSB a precizat că sunt șanse mari ca tot procesul pentru prejudiciul de 37 de milioane de euro să fie, din nou, suspendat. Cel puțin până când se va da un verdict final în acest nou dosar deschis vizavi de anularea mărcilor deținute de CSA Steaua.

„Am deschis un nou proces pentru anularea mărcilor la Tribunalul București. Cel mai probabil, procesul pentru prejudiciu va fi din nou suspendat. După decizia de la Tribunalul București există calea de atac la Curtea de Apel și recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Precedentul proces a durat 9 ani. La următorul termen ar trebui să se accepte cererea de suspendare.

Deci, dosarul pentru prejudiciu s-ar putea suspenda până se judecă această nouă acțiune de anulare a mărcilor”, a spus Căvescu.

„Mai sunt și alte motive”

Mai departe, avocatul care a reprezentat FCSB în toate procesele avute cu CSA Steaua a spus și altceva interesant. „Mai sunt și alte motive” pentru care se va ajunge, mai mult ca sigur, la suspendarea procesului pentru prejudiciu.

Acest proces a fost înghețat în 2019. După încheierea disputei în privința mărcii „Steaua”, a fost reluat, la 8 aprilie 2026.

Dacă FCSB pierde acest proces, iar Gigi Becali va refuza să plătească suma de 37 de milioane de euro, revendicată de CSA Steaua, regulamentele pot duce la dispariția clubului din prima ligă. Potrivit Fanatik, s-ar cere falimentul societății care controlează FCSB.

Până atunci, ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că așteaptă parteneri din mediul privat care să vină în asociere cu CSA Steaua. În felul acesta, gruparea „militară” ar primi dreptul de promovare în Liga 1.

Ministrul Apărării a anunțat cum poate promova Steaua în Superliga. „Sunt două variante”

Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu. „Nu pot fugi ca un laș. Era de datoria mea să preiau România”