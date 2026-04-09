Prima pagină » Știri externe » Trump s-a plâns în discuția cu Mark Rutte că NATO nu a fost pentru el la nevoie

Trump s-a plâns constant în discuția cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că statele europene n-au fost alături de el în războiul cu Iran. Discuția a fost purtată în spatele ușilor închise, la Casa Albă.

Președintele s-a arătat furios și iritat că Europa „l-a abandonat” când SUA erau la nevoie. Trump a sugerat că ia în considerare să scoată SUA din NATO, scrie Associated Press.

Într-un interviu acordat pentru CNN, Mark Rutte a recunosut că președintele este într-adevăr „profund dezamăgit” față de aliații NATO.

„În același timp, mi-a ascultat cu atenție argumentele”, a spus secretarul NATO, care a încercat să-l convingă să nu scoată SUA din organizație.

Donald Trump: „NATO nu mai e o organizație învechită, cred că devine opusul. Nu am terminat cu Putin”

Donald Trump: „NATO nu mai e o organizație învechită, cred că devine opusul. Nu am terminat cu Putin”

„NATO n-a fost aici când am avut nevoie”

Președintele a precizat că statele membre NATO nici n-au dorit să se implice în redeschiderea Strâmtoarei Ormuz, un coridor navigabil vital, pentru a atenua scumpirile globale la carburanți.

Ulterior, Trump a scris cu majuscule pe platforma de socializare Truth Social:

„NATO NU A FOST AICI CÂND NOI AVEAM NEVOIE DE EI ȘI NU VOR FI DACĂ VOM MAI AVEA NEVOIE DE EI, DIN NOU”, a scris Trump.

Cu toate că președintele american a avut o relație prietenoasă cu secretarul NATO, fost premier al Olandei, spune că ia serios în considerare să scoată SUA din alianță după 77 de ani.

Președintele republican s-a înfuriat când Europa i-a respins permisiunea de a iniția atacurile aeriene de pe teritoriile lor asupra Iranului. Regatul Unit, Franța, Spania, Italia și Germania au refuzat ca SUA să-și folosească chiar proprile baze americane.

Toate guvernele vest-europene s-au distanțat de SUA și au refuzat să contribuie la eforturile de război. Pe de altă parte, Regatul Unit și Franța și-au arătat dispoziția de a ajuta Cipru și alte state arabe din Golf, vizate de atacurile iraniene.

Europenii au preferat să gestioneze criza petrolieră pe cont propriu

Cinci țări membre UE și Japonia au agreat chiar să creeze o coaliție internațională pentru redeschiderea Strâmtoarei Ormuz. Dar guvernul de la Tokyo a negociat un acord prin care Iranul i-a permis să efectueze tranzitul petrolier.

Pe 7 aprilie, președintele Trump a anunțat că SUA au încheiat un armistițiu de două săptămâni cu Iran, condiționat de redeschiderea Strâmtoarei Ormuz și de sistarea atacurilor asupra statelor învecinate.

Legal, președintele nu poate scoate SUA din NATO

În 2023, Congresul a trecut o lege care îi interzice președintelui să scoată SUA din NATO fără aprobarea puterii legislative.

SUA au înființat NATO în 1949 ca o organizație de apărare colectivă și reciprocă, iar până în prezent, alianța a ajuns la 32 de state membre.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: CNN

Autorul recomandă: Trump amenință din nou cu ieșirea din NATO. „Mereu am crezut că este un tigru de hârtie”

