Trump s-a plâns constant în discuția cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că statele europene n-au fost alături de el în războiul cu Iran. Discuția a fost purtată în spatele ușilor închise, la Casa Albă.
Președintele s-a arătat furios și iritat că Europa „l-a abandonat” când SUA erau la nevoie. Trump a sugerat că ia în considerare să scoată SUA din NATO, scrie Associated Press.
Într-un interviu acordat pentru CNN, Mark Rutte a recunosut că președintele este într-adevăr „profund dezamăgit” față de aliații NATO.
„În același timp, mi-a ascultat cu atenție argumentele”, a spus secretarul NATO, care a încercat să-l convingă să nu scoată SUA din organizație.
Președintele a precizat că statele membre NATO nici n-au dorit să se implice în redeschiderea Strâmtoarei Ormuz, un coridor navigabil vital, pentru a atenua scumpirile globale la carburanți.
Ulterior, Trump a scris cu majuscule pe platforma de socializare Truth Social:
„NATO NU A FOST AICI CÂND NOI AVEAM NEVOIE DE EI ȘI NU VOR FI DACĂ VOM MAI AVEA NEVOIE DE EI, DIN NOU”, a scris Trump.
Cu toate că președintele american a avut o relație prietenoasă cu secretarul NATO, fost premier al Olandei, spune că ia serios în considerare să scoată SUA din alianță după 77 de ani.
Președintele republican s-a înfuriat când Europa i-a respins permisiunea de a iniția atacurile aeriene de pe teritoriile lor asupra Iranului. Regatul Unit, Franța, Spania, Italia și Germania au refuzat ca SUA să-și folosească chiar proprile baze americane.
Toate guvernele vest-europene s-au distanțat de SUA și au refuzat să contribuie la eforturile de război. Pe de altă parte, Regatul Unit și Franța și-au arătat dispoziția de a ajuta Cipru și alte state arabe din Golf, vizate de atacurile iraniene.
Cinci țări membre UE și Japonia au agreat chiar să creeze o coaliție internațională pentru redeschiderea Strâmtoarei Ormuz. Dar guvernul de la Tokyo a negociat un acord prin care Iranul i-a permis să efectueze tranzitul petrolier.
Pe 7 aprilie, președintele Trump a anunțat că SUA au încheiat un armistițiu de două săptămâni cu Iran, condiționat de redeschiderea Strâmtoarei Ormuz și de sistarea atacurilor asupra statelor învecinate.
În 2023, Congresul a trecut o lege care îi interzice președintelui să scoată SUA din NATO fără aprobarea puterii legislative.
SUA au înființat NATO în 1949 ca o organizație de apărare colectivă și reciprocă, iar până în prezent, alianța a ajuns la 32 de state membre.
Sursa Foto: Profimedia
Sursa Video: CNN
