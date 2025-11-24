Fiica miliardarului indian Mantena Rama Raju din industria farmaceutică, Netra Mantena, s-a căsătorit cu antreprenorul tech Vamsi Gadiraju într-un oraș din India – Udaipur. Cum au decis cei doi să organizeze o petrecere de nuntă ca-n basm sau ca într-un film produs de Walt Disney? Au invitat-o pe cântăreața Jennifer Lopez să le cânte. Pentru un onorariu de 2 milioane de dolari, cântăreața îmbrăcată în ținute strălucitoare le-a oferit un concert pop-dance memorabil.

Jennifer Lopez , cu toate că este proaspăt divorțată de actorul Ben Affleck după trei ani de căsnicie, nu se lasă demoralizată și continuă să fie foarte activă în cariera sa muzicală. Vedeta s-a costumat și cu o ținută strălucitoare parcă inspirată după o zeiță din mitologia hindusă.

Creată de celebrul designer indian Manish Malhotra, extravaganta rochie era decorată cu detalii florale din cristale Swarovski, broderii fine și tăieturi atent lucrate. J.Lo a dansat și într-o ținută aurie, cu cizme peste genunchi.

Jennifer Lopez, îmbrăcată cu o geacă de piele neagră în stilul lui Cher, a făcut spectacol

Deși are 56 ani, încă se comportă și arată ca la 26 de ani. Încălțată în cizme negre lăcuite, îmbrăcată într-un body de latex cu decupaje îndrăznețe și luând pe ea faimoasa jachetă de piele cu capsule metalice și glugă. Este jacheta cu care a făcut furori la concertul din Istanbul din acest an. Jennifer Lopez a purtat câteva ținute îndrăznețe de-a lungul turneului „Up All Night Live in 2025”.

A dansat și a cântat cele mai faimoase hit-uri muzicale, precum „Waiting for Tonight” și „Get Right”, scrie Page Six. Ținuta purtată din piele neagră a amintit de Cher când a cântat în 1989, la o apariție în Kiel.

Fiul președintelui SUA a fost și el printre invitați

Printre numeroșii invitați de marcă de la nuntă s-a numărat și Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american Donald Trump. Trump Jr. Acesta s-a îmbrăcat în haine tradiționale indiene pentru ceremonia de zi.

Sursa Foto: TikTok/Instagram

