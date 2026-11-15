Două avioane s-au lovit în Miami, la o zi după haosul aerian din SUA. Pasagerii au auzit un zgomot puternic înainte de impact

Două avioane, unul de pasageri și altul de marfă, s-au ciocnit pe Aeroportul Internațional din Miami, la o zi după suspendarea zborurilor în SUA. Două persoane au fost rănite, iar cei 166 de pasageri aflați la bordul aeronavei Copa Airlines au fost evacuați.

Un avion Boeing 737 al companiei Copa Airlines și o aeronavă cargo Boeing 767 aparținând UPS s-au ciocnit sâmbătă seară pe Aeroportul Internațional din Miami, în timp ce rulau la sol. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 21:15, într-un moment în care aeroporturile americane încercau să revină la programul obișnuit după suspendarea zborurilor la nivel național, dispusă cu o zi înainte.

Potrivit Administrației Federale a Aviației, vârful aripii avionului Copa Airlines a lovit partea din față a aeronavei UPS. În urma impactului, două persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Momente de panică la bord: „Am simțit cum avionul s-a clătinat brusc”

Unul dintre pasagerii avionului Copa Airlines, a povestit pentru CNN că aeronava tocmai aterizase și se deplasa cu viteză normală pe pista aeroportului atunci când s-a produs coliziunea.

„Rulam pe pistă după aterizare, la o viteză normală, când, dintr-o dată, am auzit zgomotul din jurul meu devenind din ce în ce mai puternic, urmat de un țipăt colectiv și apoi de impactul cu care o altă aeronavă a lovit-o pe a noastră. În interiorul cabinei, am simțit cum avionul s-a clătinat brusc în lateral. La început, unii pasageri au început să intre în panică, dar echipajul Copa a reacționat rapid, convingându-i pe toți să rămână pe locurile lor”, a declarat un pasager al zborului Copa Airlines.

La aproximativ zece minute după accident, comandantul aeronavei le-a transmis pasagerilor că nu exista un pericol iminent și că un vehicul de tractare urma să deplaseze avionul către terminal.

Toți cei 166 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au debarcat în siguranță, potrivit companiei Copa Airlines.

Ce au discutat piloții cu turnul de control înainte și după coliziune

Înregistrările comunicațiilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian oferă primele indicii despre împrejurările accidentului.

FAA a precizat că echipajul aeronavei UPS primise instrucțiuni să acorde prioritate avionului Copa Airlines, care tocmai aterizase după un zbor din Panama City, Panama.

„Cineva ne-a lovit”, a transmis pilotul aeronavei Copa Airlines, potrivit înregistrării audio a comunicațiilor cu turnul de control.

Controlorul de trafic aerian a cerut apoi echipajului UPS să confirme dacă cele două aeronave intraseră în contact.

„Da, am mers prea departe, iar apoi el… ne-a atins cu aripa”, a răspuns pilotul UPS.

Ulterior, comandantul avionului de pasageri a semnalat avariile suferite în urma impactului.

„Se pare că ne lipsește vârful aripii stângi”, a comunicat pilotul Copa Airlines.

Sursa video – X/@fl360aero

În momentul coliziunii, aeronava cargo se pregătea să decoleze către Bogotá, Columbia.

Compania UPS a transmis că membrii echipajului său sunt în siguranță și că este „hotărâtă să colaboreze cu autoritățile pentru a stabili ce s-a întâmplat”. La rândul său, Copa Airlines a prezentat scuze pasagerilor afectați și a anunțat că va coopera cu anchetatorii.

„Regretăm neplăcerile pe care acest incident le-ar putea cauza pasagerilor noștri. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră principală și vom coopera cu autoritățile pe parcursul anchetei”, a transmis compania aeriană.

Administrația Federală a Aviației a deschis o investigație pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.

Accidentul survine la numai o zi după ce FAA a dispus suspendarea temporară a zborurilor la nivel național, măsură care a provocat anulări și întârzieri în numeroase aeroporturi americane. Unii călători au fost nevoiți să petreacă noaptea în terminale, dormind pe podea în așteptarea reprogramării curselor.