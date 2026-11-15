Prima pagină » Știri externe » Două avioane s-au lovit în Miami, la o zi după haosul aerian din SUA. Pasagerii au auzit un zgomot puternic înainte de impact

Două avioane s-au lovit în Miami, la o zi după haosul aerian din SUA. Pasagerii au auzit un zgomot puternic înainte de impact

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două avioane, unul de pasageri și altul de marfă, s-au ciocnit pe Aeroportul Internațional din Miami, la o zi după suspendarea zborurilor în SUA. Două persoane au fost rănite, iar cei 166 de pasageri aflați la bordul aeronavei Copa Airlines au fost evacuați.

Un avion Boeing 737 al companiei Copa Airlines și o aeronavă cargo Boeing 767 aparținând UPS s-au ciocnit sâmbătă seară pe Aeroportul Internațional din Miami, în timp ce rulau la sol. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 21:15, într-un moment în care aeroporturile americane încercau să revină la programul obișnuit după suspendarea zborurilor la nivel național, dispusă cu o zi înainte.

Potrivit Administrației Federale a Aviației, vârful aripii avionului Copa Airlines a lovit partea din față a aeronavei UPS. În urma impactului, două persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Momente de panică la bord: „Am simțit cum avionul s-a clătinat brusc”

Unul dintre pasagerii avionului Copa Airlines, a povestit pentru CNN că aeronava tocmai aterizase și se deplasa cu viteză normală pe pista aeroportului atunci când s-a produs coliziunea.

„Rulam pe pistă după aterizare, la o viteză normală, când, dintr-o dată, am auzit zgomotul din jurul meu devenind din ce în ce mai puternic, urmat de un țipăt colectiv și apoi de impactul cu care o altă aeronavă a lovit-o pe a noastră. În interiorul cabinei, am simțit cum avionul s-a clătinat brusc în lateral. La început, unii pasageri au început să intre în panică, dar echipajul Copa a reacționat rapid, convingându-i pe toți să rămână pe locurile lor”, a declarat un pasager al zborului Copa Airlines.

La aproximativ zece minute după accident, comandantul aeronavei le-a transmis pasagerilor că nu exista un pericol iminent și că un vehicul de tractare urma să deplaseze avionul către terminal.

Toți cei 166 de pasageri și cei șase membri ai echipajului au debarcat în siguranță, potrivit companiei Copa Airlines.

Ce au discutat piloții cu turnul de control înainte și după coliziune

Înregistrările comunicațiilor dintre piloți și controlorii de trafic aerian oferă primele indicii despre împrejurările accidentului.

FAA a precizat că echipajul aeronavei UPS primise instrucțiuni să acorde prioritate avionului Copa Airlines, care tocmai aterizase după un zbor din Panama City, Panama.

„Cineva ne-a lovit”, a transmis pilotul aeronavei Copa Airlines, potrivit înregistrării audio a comunicațiilor cu turnul de control.

Controlorul de trafic aerian a cerut apoi echipajului UPS să confirme dacă cele două aeronave intraseră în contact.

„Da, am mers prea departe, iar apoi el… ne-a atins cu aripa”, a răspuns pilotul UPS.

Ulterior, comandantul avionului de pasageri a semnalat avariile suferite în urma impactului.

„Se pare că ne lipsește vârful aripii stângi”, a comunicat pilotul Copa Airlines.

Sursa video – X/@fl360aero

În momentul coliziunii, aeronava cargo se pregătea să decoleze către Bogotá, Columbia.

Compania UPS a transmis că membrii echipajului său sunt în siguranță și că este „hotărâtă să colaboreze cu autoritățile pentru a stabili ce s-a întâmplat”. La rândul său, Copa Airlines a prezentat scuze pasagerilor afectați și a anunțat că va coopera cu anchetatorii.

„Regretăm neplăcerile pe care acest incident le-ar putea cauza pasagerilor noștri. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră principală și vom coopera cu autoritățile pe parcursul anchetei”, a transmis compania aeriană.

Administrația Federală a Aviației a deschis o investigație pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.

Accidentul survine la numai o zi după ce FAA a dispus suspendarea temporară a zborurilor la nivel național, măsură care a provocat anulări și întârzieri în numeroase aeroporturi americane. Unii călători au fost nevoiți să petreacă noaptea în terminale, dormind pe podea în așteptarea reprogramării curselor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂHaosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal
10:44
Haosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal
ANALIZA de 10Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
10:00
Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
FLASH NEWSMoscova urmărește distrugerea securității europene: Zaharova: „Europa ar fi mai sigură fără NATO”. Rusia a atacat majoritatea statelor cu care se învecinează, niciodată Alianța Nord-Atlantică
09:17
Moscova urmărește distrugerea securității europene: Zaharova: „Europa ar fi mai sigură fără NATO”. Rusia a atacat majoritatea statelor cu care se învecinează, niciodată Alianța Nord-Atlantică
FLASH NEWSChina a testat primul avion electric COMAC cu echipaj la bord. Cât poate zbura aeronava viitorului cu o singură încărcare
08:24
China a testat primul avion electric COMAC cu echipaj la bord. Cât poate zbura aeronava viitorului cu o singură încărcare
CONTROVERSĂDoi britanici, beți criță, au furat o statuie a lui Iisus de pe cruce și au spart-o în fața unei biserici din Lituania. Preotul cere ajutor: „Sunt îndurerat”
07:40
Doi britanici, beți criță, au furat o statuie a lui Iisus de pe cruce și au spart-o în fața unei biserici din Lituania. Preotul cere ajutor: „Sunt îndurerat”
ALEGERIGăgăuzia își alege astăzi bașcanul și deputații Adunării Populare: peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne
07:00
Găgăuzia își alege astăzi bașcanul și deputații Adunării Populare: peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Kilometrajul unui BMW nu spune totul. Detaliul care dezvăluie cât de mult a fost folosit acest M4
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ADN-ul unui virus mortal în manuscrise vechi de 1.000 de ani. Cum a ajuns acolo?
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
VIDEOBătaie în toată regula la un meci din liga a 4-a. Un spectator a ajuns la spital, după ce a fost lovit de doi fotbaliști
11:19
Bătaie în toată regula la un meci din liga a 4-a. Un spectator a ajuns la spital, după ce a fost lovit de doi fotbaliști
VIDEOO manichiuristă ironizează salariile medicilor rezidenți pe TikTok: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
11:06
O manichiuristă ironizează salariile medicilor rezidenți pe TikTok: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
VIDEOIon Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
10:45
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
FLASH NEWSNicușor Dan participă la Summitul Francofoniei din Cambodgia pentru a-l susține pe Dacian Cioloș. Luni se decide șefia Francofoniei
10:24
Nicușor Dan participă la Summitul Francofoniei din Cambodgia pentru a-l susține pe Dacian Cioloș. Luni se decide șefia Francofoniei
REACȚIERobert Negoiță susține că Nicușor Dan s-ar afla în spatele reformei administrative a PSD. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”
10:05
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan s-ar afla în spatele reformei administrative a PSD. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”
MEDIUCentrul Infotrafic anunță ceață pe mai multe drumuri din țară. Zonele unde vizibilitate este redusă sub 50 de metri
09:59
Centrul Infotrafic anunță ceață pe mai multe drumuri din țară. Zonele unde vizibilitate este redusă sub 50 de metri

Cele mai noi

Trimite acest link pe