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Moscova urmărește distrugerea securității europene: Zaharova: „Europa ar fi mai sigură fără NATO”. Rusia a atacat majoritatea statelor cu care se învecinează, niciodată Alianța Nord-Atlantică

Moscova urmărește distrugerea securității europene: Zaharova:
Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe | Foto - Profimedia Images
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Rusia încearcă cu toate puterile să distrugă unitatea si securitatea bătrânului continent, susținând că Europa ar avea mai „multă securitate fără NATO”, deși Moscova și-a atacat majoritatea vecinilor, doar țări care nu se află sub umbrela de securitate a Alianței. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, acuză Alianța Nord-Atlantică de expansionism, în contextul în care Federația Rusă ocupă circa 12% din suprafața totală a planetei.

Ministerul rus de Externe lansează un nou atac verbal la adresa NATO, pe fondul divergențelor dintre Moscova și capitalele europene privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a instituției, susține că Alianța Nord-Atlantică reprezintă un factor de destabilizare și că Europa ar fi mai sigură în absența acesteia, scrie agenția rusească TASS.

„NATO este exact genul de organizație care, la fel ca un dinte cariat, a subminat imunitatea Europei, a părților sale occidentale și centrale și, de fapt, a întregii lumi, prin deturnarea și consumarea unei cantități colosale de resurse de răspuns”, a declarat Maria Zaharova.

Maria Zakharova / Foto – Mediafax

Zaharova: „Dacă NATO nu ar exista, Europa ar avea mai multă securitate”

Reprezentanta diplomației ruse a afirmat că actualul rol al Alianței Nord-Atlantice ar împiedica dezvoltarea unui sistem de securitate „mai eficient” pentru Moscova pe continent.

„Dacă NATO nu ar exista sau, mai precis, dacă nu ar juca rolul pe care l-a jucat și îl joacă în continuare, probabil că ar exista mult mai multă securitate în Europa. A fost creată pentru a orchestra lovituri de stat în diverse țări, pentru a desfășura «revoluții colorate», pentru a urmări expansiunea economică și pentru a facilita tot felul de scheme în beneficiul celor care profită de pe urma unor astfel de politici în cadrul NATO”, a susținut Zaharova.

Alianța Nord-Atlantică a fost înființată în 1949 și are la bază principiul apărării colective, prevăzut de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Amintim că Rusia a recurs la forța militară împotriva unor state vecine, inclusiv Georgia, în 2008, și Ucraina, începând din 2014, când a anexat ilegal Crimeea. În februarie 2022, Moscova a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei. România a fost atacată de Rusia (URSS) de mai bine de 10 ori de-a lungul istoriei. De asemenea, Rusia păstrează și astăzi trupe militare în Transnistria, teritoriu ce aparține Republicii Moldova.

Maria Zakharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe | Foto – Profimedia Images

Amintim că Moscova a cerut înaintea invaziei din 2022 retragerea prezenței militare NATO din statele membre ale Europei Centrale și de Est la nivelul anului 1997. O eventuală reluare a acestor solicitări ar putea aduce în discuție inclusiv securitatea și viitorul României. Țara noastră a aderat la NATO în 2004.

Cu alte cuvinte, Kremlinul vrea ca România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și balticii să rămână fără umbrela de securitate NATO, exact cum este acum cazul Ucrainei, pentru a-și putea extinde influența rusească sub amenințarea militară, dar fără a intra în conflict cu Alianța Nord-Atlantică.

Friedrich Merz respinge negocierile cu Rusia pentru o nouă arhitectură de securitate

Declarațiile Mariei Zaharova vin după ce Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a respins ideea unor negocieri cu Moscova pentru stabilirea unui nou sistem de securitate europeană, în contextul discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina.

„Nu trebuie să discutăm despre asta, ea există deja”, a declarat Merz, referindu-se la NATO.

Cancelarul german Friedrich Merz / Foto – Mediafax

În replică, Zakharova a invocat rolul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), pe care a prezentat-o drept un exemplu de mecanism destinat dialogului între state și soluționării problemelor de securitate.

„Printre altele, aș dori să reamintesc că anumite organizații au fost înființate sau s-au făcut încercări de a le înființa în spațiul european și, de altfel, și în spațiul eurasiatic. Un astfel de exemplu este OSCE, care, în prima jumătate a anilor 1970, era menită să servească drept punte, o platformă de dialog care să reunească, de asemenea, statele. Scopul nu era doar schimbul de opinii, ci discutarea provocărilor critice de securitate și, astfel, găsirea unor soluții eficiente”, a explicat Zakharova.

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