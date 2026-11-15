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Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE

Cristian Lisandru
Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
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Umbra FSB-ului este prezentă la granița dintre Belarus și Letonia. Garda de Frontieră Letonă a dejucat – din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie 2026 – nu mai puțin de 8.814 tentative de intrare în țară ale migranților ilegali. Totuși rutele pentru circulația ilegală a persoanelor peste granița din Belarus continuă să funcționeze. Potrivit The Insider, până la 20 de migranți ilegali intră simultan în Uniunea Europeană. Scopul lor ar fi acela de a ajunge la granița cu Germania. Publicația menționată susține că mișcările acestora sunt coordonate de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei.

Grupuri organizate de migranți ilegali din Africa și Orientul Mijlociu intră adesea în UE prin statele baltice, folosind rute bine organizate.

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  • Inițial, persoane Siria, Yemen, Etiopia, Eritreea, Somalia, Kenya, Sudan, Ciad, Uganda, Liban, Irak, Arabia Saudită, Egipt și Maroc ajung în Rusia.
  • Pretextul îl reprezintă obținerea unui loc de muncă sau turismul.
  • Ministerul de Externe al Moscovei eliberează vizele.
  • Apoi, sub controlul ofițerilor FSB, migranții sunt transferați prin Belarus până la granița UE, notează The Insider.

Jurnaliștii publicației au identificat mai mulți șoferi care transportau migranți din Moscova și Sankt Petersburg prin Belarus până la granița Europei.

Soldați la granița dintre Letonia și Belarus / Foto – Wikipedia

În UE, șoferi vorbitori de limba rusă sunt recrutați prin intermediul Telegram

Unul dintre ei – Buned Bakhtiyerov, născut în Tadjikistan – se numește Ali. Un alt șofer, care folosește pseudonimul Max Paron, s-a dovedit a fi cetățeanul rus Veaceslav Borisov.

Informațiile sale de contact au fost salvate în telefonul unui migrant ilegal arab sub numele de „Andrey Minsk” sau „Max Moscow–Minsk”.

Sursa – The Insider

În interiorul UE, șoferii vorbitori de limbă rusă sunt recrutați prin grupuri Telegram. Au nume precum „Lucrează în UE”, „Lucrează în Polonia”, „Transport internațional”, „Șoferi în UE”, „Taxi negru”, „Transport Europa”, „Dark logistic” și „DarkDrive”.

Recrutarea se face și prin anunțuri postate în grupuri agregatoare generale în numele lui Abu Bakh, Abu Sakhr, Raji, Ali, Takata, Kalak și alte nume aparent arabe.

„Managerul” și „călătoria de afaceri”

Mai întâi, șoferul vorbește cu o persoană de contact. Apoi, după ce răspunde la câteva întrebări, este redirecționat către un „manager”. Urmează un interviu detaliat care implică o discuție despre opțiunile de „călătorie de afaceri”.

  • Anunțurile sunt publicate zilnic.
  • Dacă un șofer nu are mașină, i se rezervă o mașină de închiriat.
  • În medie, șoferilor li se promit între 1.000 și 10.000 de euro pe călătorie, în funcție de numărul de migranți ilegali mutați.

Sursa – The Insider

Printre rutele posibile se numără traversarea pădurii până la Riga, tranzitul până la granița polono-germană și până în Finlanda cu feribotul, din portul estonian Tallinn.

Plata în criptomonede, după ce migranții au ajuns la destinație

La destinație, migranții ilegali sunt înregistrați video. Șoferul este plătit în criptomonede, după ce organizatorii primesc rapoartele cu migranții transferați.

  • Cetățeanul moldovean Mihail Demidenko a primit bani printr-un astfel de aranjament, după ce a închiriat o mașină și a transportat migranți.
  • Ramadan Mahruz, născut în Siria, care sosise el însuși în Germania ca refugiat, s-a numărat printre cei care i-au plătit pe șoferi, inclusiv pe Demidenko, pentru transportul altor migranți ilegali.

Conform The Insider, polițiștii de frontieră ruși și belaruși nu arată niciun interes față de grupurile de persoane din Africa și Orientul Mijlociu care se îndreaptă spre granița UE.

  • Li s-ar permite ghizilor să-i aducă pe migranți la punctul de trecere a frontierei fără prea multe probleme. Migranților li se interzice să folosească telefoanele mobile, pentru că serviciile de frontieră de la granițele UE îi pot localiza.
  • Gardurile de la granița cu Letonia sunt traversate diferit de fiecare dată. „Ghizii” pot tăia sârma ghimpată, pot săpa un tunel sau pot instala scări.

În Letonia, un alt ghid fie conduce grupul. Ruta trece prin pădure sau este angajat un șofer care îi duce la Riga și de acolo la punctul de trecere a frontierei dintre Polonia și Germania.

Migranți ilegali din Somalia, Sudan, Maroc și Etiopia, reținuți de polonezi

În statele baltice și în Polonia, traficanții închiriază apartamente pentru migranții ilegali, pe care le folosesc ca locuri de oprire temporară.

Una dintre rutele identificate de grănicerii letoni ducea spre Germania. Interceptările obținute de  The Insider arată că aceștia au ajuns acolo prin podul rutier dintre Zgorzelec, regiunea poloneză, și Görlitz, regiunea germană. Un cercetaș a recunoscut ruta în prealabil. Dacă poliția ar fi fost pe drum, grupul avea o a doua opțiune, printr-un pod pietonal.

Conform unui raport al Gărzii de Frontieră Poloneze, pe 9 iunie, un grup de 22 de migranți ilegali din Somalia, Sudan, Maroc și Etiopia a fost reținut la granița dintre Lituania și Polonia.

  • În special, de la sfârșitul anului 2025, mulți contrabandiști și ghizi au folosit noi scheme cu Finlanda ca destinație finală.

În 2023, Helsinki a închis punctele de control de la granița cu Rusia

În 2023, Helsinki a închis punctele de control de la granița cu Rusia după un aflux evident organizat de migranți din partea rusă.

După aceea, finlandezii au mărit numărul polițiștilor de frontieră, consolidându-și controlul de-a lungul întregului perimetru. Cu toate acestea, grupurile puteau totuși intra în țară prin statele baltice mai accesibile.

Totuși, migranții ilegali continuă să zboare spre Rusia și apoi călătoresc prin Belarus până în Letonia, Lituania sau Estonia.

De acolo, ar putea zbura de la Riga în Finlanda sau se pot ascunde într-un vehicul, în portul Tallinn, în timp ce un șofer îi duce cu feribotul la Helsinki.

The Insider: Ofițerii FSB coordonează valurile de migranți ilegali

Valurile de migranți ilegali sunt coordonate chiar de ofițerii FSB.  The Insider a descoperit și identificat un membru al Serviciului de Frontieră FSB în Republica Karelia – Maxim Kazydub, originar din Magdeburg. Acesta a participat la „Operațiunea Migrant”.

  • Pe rețelele de socializare, Kazydub apare ca „Dmitry Titov”, „Max Koza”, „Sanek Orlov” și „Max Karelsky”.
  • Sub pseudonimul „Dmitry Titov”, Kazydub a monitorizat activitatea participanților la grupul Telegram Kovcheg Finlandia (Arca Finlandei).

Pe acest grup, rușii anti-război și solicitanții de azil legali din Rusia discută probleme presante, cum ar fi modul de a aranja intrarea rudelor în Europa.

Același ofițer FSB a primit un certificat de onoare din partea guvernului Republicii Karelia

După ce Finlanda și-a închis complet granița cu Rusia, același ofițer FSB a apărut în grupuri WhatsApp închise, legate de Abu Radad și Abu Harbi.

  • La aceste conversații online se poate participa doar printr-un link de invitație.
  • În interiorul acestor grupuri, membrii pot coordona mișcarea migranților în zona de frontieră de partea rusă și belarusă.

Acțiunile lui Kadzydub nu pot fi un secret pentru superiorii săi, notează The Insider. În anul 2024, i s-a acordat un certificat de onoare din partea guvernului Republicii Karelia pentru serviciile aduse în asigurarea protecției frontierelor.

Este vorba despre aceeași frontieră care a fost închisă după ce Finlanda a reacționat prompt la afluxul migranților instrumentat de FSB la sfârșitul anului 2023.

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