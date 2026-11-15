Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE

Umbra FSB-ului este prezentă la granița dintre Belarus și Letonia. Garda de Frontieră Letonă a dejucat – din ianuarie până la sfârșitul lunii iulie 2026 – nu mai puțin de 8.814 tentative de intrare în țară ale migranților ilegali. Totuși rutele pentru circulația ilegală a persoanelor peste granița din Belarus continuă să funcționeze. Potrivit The Insider, până la 20 de migranți ilegali intră simultan în Uniunea Europeană. Scopul lor ar fi acela de a ajunge la granița cu Germania. Publicația menționată susține că mișcările acestora sunt coordonate de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei.
Grupuri organizate de migranți ilegali din Africa și Orientul Mijlociu intră adesea în UE prin statele baltice, folosind rute bine organizate.
Jurnaliștii publicației au identificat mai mulți șoferi care transportau migranți din Moscova și Sankt Petersburg prin Belarus până la granița Europei.
Unul dintre ei – Buned Bakhtiyerov, născut în Tadjikistan – se numește Ali. Un alt șofer, care folosește pseudonimul Max Paron, s-a dovedit a fi cetățeanul rus Veaceslav Borisov.
Informațiile sale de contact au fost salvate în telefonul unui migrant ilegal arab sub numele de „Andrey Minsk” sau „Max Moscow–Minsk”.
În interiorul UE, șoferii vorbitori de limbă rusă sunt recrutați prin grupuri Telegram. Au nume precum „Lucrează în UE”, „Lucrează în Polonia”, „Transport internațional”, „Șoferi în UE”, „Taxi negru”, „Transport Europa”, „Dark logistic” și „DarkDrive”.
Recrutarea se face și prin anunțuri postate în grupuri agregatoare generale în numele lui Abu Bakh, Abu Sakhr, Raji, Ali, Takata, Kalak și alte nume aparent arabe.
Mai întâi, șoferul vorbește cu o persoană de contact. Apoi, după ce răspunde la câteva întrebări, este redirecționat către un „manager”. Urmează un interviu detaliat care implică o discuție despre opțiunile de „călătorie de afaceri”.
Printre rutele posibile se numără traversarea pădurii până la Riga, tranzitul până la granița polono-germană și până în Finlanda cu feribotul, din portul estonian Tallinn.
La destinație, migranții ilegali sunt înregistrați video. Șoferul este plătit în criptomonede, după ce organizatorii primesc rapoartele cu migranții transferați.
Conform The Insider, polițiștii de frontieră ruși și belaruși nu arată niciun interes față de grupurile de persoane din Africa și Orientul Mijlociu care se îndreaptă spre granița UE.
În Letonia, un alt ghid fie conduce grupul. Ruta trece prin pădure sau este angajat un șofer care îi duce la Riga și de acolo la punctul de trecere a frontierei dintre Polonia și Germania.
În statele baltice și în Polonia, traficanții închiriază apartamente pentru migranții ilegali, pe care le folosesc ca locuri de oprire temporară.
Una dintre rutele identificate de grănicerii letoni ducea spre Germania. Interceptările obținute de The Insider arată că aceștia au ajuns acolo prin podul rutier dintre Zgorzelec, regiunea poloneză, și Görlitz, regiunea germană. Un cercetaș a recunoscut ruta în prealabil. Dacă poliția ar fi fost pe drum, grupul avea o a doua opțiune, printr-un pod pietonal.
Conform unui raport al Gărzii de Frontieră Poloneze, pe 9 iunie, un grup de 22 de migranți ilegali din Somalia, Sudan, Maroc și Etiopia a fost reținut la granița dintre Lituania și Polonia.
În 2023, Helsinki a închis punctele de control de la granița cu Rusia după un aflux evident organizat de migranți din partea rusă.
După aceea, finlandezii au mărit numărul polițiștilor de frontieră, consolidându-și controlul de-a lungul întregului perimetru. Cu toate acestea, grupurile puteau totuși intra în țară prin statele baltice mai accesibile.
Totuși, migranții ilegali continuă să zboare spre Rusia și apoi călătoresc prin Belarus până în Letonia, Lituania sau Estonia.
De acolo, ar putea zbura de la Riga în Finlanda sau se pot ascunde într-un vehicul, în portul Tallinn, în timp ce un șofer îi duce cu feribotul la Helsinki.
Valurile de migranți ilegali sunt coordonate chiar de ofițerii FSB. The Insider a descoperit și identificat un membru al Serviciului de Frontieră FSB în Republica Karelia – Maxim Kazydub, originar din Magdeburg. Acesta a participat la „Operațiunea Migrant”.
Pe acest grup, rușii anti-război și solicitanții de azil legali din Rusia discută probleme presante, cum ar fi modul de a aranja intrarea rudelor în Europa.
După ce Finlanda și-a închis complet granița cu Rusia, același ofițer FSB a apărut în grupuri WhatsApp închise, legate de Abu Radad și Abu Harbi.
Acțiunile lui Kadzydub nu pot fi un secret pentru superiorii săi, notează The Insider. În anul 2024, i s-a acordat un certificat de onoare din partea guvernului Republicii Karelia pentru serviciile aduse în asigurarea protecției frontierelor.
Este vorba despre aceeași frontieră care a fost închisă după ce Finlanda a reacționat prompt la afluxul migranților instrumentat de FSB la sfârșitul anului 2023.