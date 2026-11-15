Prima pagină » Știri externe » Haosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal

Haosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal

Haosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal
Aeroport- Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Traficul aerian din SUA ar urma să revină la normal în orele următoare, după o defecțiune care a paralizat zborurile la nivel național. Peste 15.000 de curse au fost anulate în două zile, și mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi.

Transportul aerian din America continuă să fie profund afectat de anulări și întârzieri masive, după ce o defecțiune a sistemelor de comunicații ale controlorilor de trafic a determinat suspendarea decolărilor la nivel național timp de aproape cinci ore.

Bryan Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA), a anunțat că operațiunile companiilor aeriene ar urma să revină în mare parte la programul obișnuit până duminică seara.

Potrivit datelor publicate de platforma FlightAware și citate de Reuters, numai sâmbătă, până la ora 21:35 pe Coasta de Est a SUA, companiile aeriene anulaseră peste 6.400 de zboruri și înregistraseră întârzieri pentru alte 8.000.

Aeroport- Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ

Aeroport- Foto: Pexels.com – imagine cu rol ilustrativ

Vineri, când FAA a dispus oprirea decolărilor, aproximativ 9.200 de curse au fost anulate și 7.500 au avut întârzieri. Alte 875 de zboruri programate pentru duminică figurau deja ca anulate.

În total, peste 15.600 de zboruri au fost anulate vineri și sâmbătă, iar numărul întârzierilor a depășit 15.500.

Bedford și-a cerut scuze pasagerilor afectați și a precizat că sistemul de control al traficului aerian este stabil, deși revenirea completă la normal necesită timp.

Suspendarea de vineri a fost cea mai îndelungată măsură de acest fel aplicată la nivel național după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Un router instalat în timpul unor lucrări de întreținere ar fi provocat blocajul

Incidentul a determinat Casa Albă să convoace vineri o reuniune de urgență în Camera de criză, în timp ce agențiile federale au verificat inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic.

Primele informații prezentate de autorități indică însă o problemă tehnică apărută în timpul unor lucrări de întreținere efectuate de L3Harris, companie care furnizează echipamente și servicii pentru FAA.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că defecțiunea ar avea legătură cu instalarea a cel puțin unui router nou într-o unitate de comunicații aflată la distanță.

„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetență, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecțiunii”, a declarat Sean Duffy, secretarul american al Transporturilor.

Sean Duffy - Foto: NASA Headquarters / NASA/Bill Ingalls, Public domain, via Wikimedia Commons

Sean Duffy – Foto: NASA Headquarters / NASA/Bill Ingalls, Public domain, via Wikimedia Commons

Sindicatul Professional Aviation Safety Specialists, care reprezintă angajați din domeniul siguranței aviatice, a precizat că incidentul a fost asociat cu două routere actualizate vineri. Un oficial citat de Reuters a afirmat că echipamentele s-ar afla în Arkansas și Texas. Sindicatul a subliniat că tehnicienii pe care îi reprezintă nu au participat la intervențiile care au precedat blocajul.

FAA a transmis că efectuase o evaluare de siguranță înaintea începerii lucrărilor, iar L3Harris a anunțat că sprijină investigația autorităților.

Problemele au început în cursul după-amiezii de vineri, când mai multe centre de control al traficului aerian au raportat instabilitate în funcționarea sistemelor radar și de comunicații. Potrivit oficialilor americani, defecțiunea routerelor a provocat un volum neobișnuit de mare de date, care a suprasolicitat alte centre de comunicații.

„Am înregistrat peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele și a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a explicat Duffy.

Defecțiunea a afectat comunicațiile în 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, responsabile de supravegherea aeronavelor în timpul zborului.

Bryan Bedford a precizat că decizia de suspendare a decolărilor a fost luată pentru a preveni riscurile în cazul unei eventuale pierderi complete a comunicațiilor.

„Nicio instalație nu a rămas fără curent. Nu s-a pierdut nimic în totalitate”, a declarat Bedford.

FAA efectuează teste suplimentare împreună cu L3Harris pentru a identifica eventuale vulnerabilități rămase în sistem.

Mii de pasageri blocați în aeroporturi. SUA cer 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea traficului aerian

Deși restricțiile privind decolările au fost ridicate vineri seara, companiile aeriene nu au reușit să își reia imediat programul normal. Zeci de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi, în timp ce operatorii încercau să repoziționeze aeronavele și să readucă echipajele la locurile de muncă.

Aglomerație în aeroport - Foto: Pexels.com - imagine cu rol ilustrativ

Aglomerație în aeroport – Foto: Pexels.com – imagine cu rol ilustrativ

Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat fiecare aproximativ un sfert dintre zborurile programate sâmbătă. JetBlue a fost afectată și mai puternic, renunțând la aproape 45% dintre curse.

Companiile au introdus măsuri speciale pentru călători, permițând reprogramarea zborurilor pentru alte date fără taxe suplimentare.

Incidentul a readus în atenție problemele infrastructurii americane de control al traficului aerian, care se confruntă cu echipamente învechite, defecțiuni recurente și un deficit de câteva mii de controlori. În acest context, Sean Duffy a solicitat Congresului o finanțare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor, față de cele 30 de miliarde de dolari cerute anterior.

Solicitarea vine după ce legislativul american a aprobat anul trecut 12,5 miliarde de dolari pentru infrastructura de control al traficului aerian.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat Fox News, că susține alocarea unor fonduri suplimentare în cursul acestui an.

Republicanii controlează în prezent Congresul, însă democrații urmează să preia majoritatea anul viitor, în urma rezultatelor alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Rick Larsen și Andre Carson, reprezentanți democrați care urmează să conducă anul viitor Comisia pentru Transporturi și Infrastructură a Camerei Reprezentanților, respectiv subcomisia pentru aviație, au anunțat că vor solicita explicații administrației.

Cei doi au transmis că structurile parlamentare pe care le vor conduce „vor trage la răspundere administrația pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta”.

Larsen și Carson au precizat că, din finanțarea de 12,5 miliarde de dolari aprobată anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, dar a cheltuit efectiv numai un miliard de dolari.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
10:00
Umbra FSB-ului la granița dintre Belarus și Letonia. Schema prin care migranți din Orientul Mijlociu și Africa sunt „direcționați” către UE
FLASH NEWSDouă avioane s-au lovit în Miami, la o zi după haosul aerian din SUA. Pasagerii au auzit un zgomot puternic înainte de impact
09:50
Două avioane s-au lovit în Miami, la o zi după haosul aerian din SUA. Pasagerii au auzit un zgomot puternic înainte de impact
FLASH NEWSMoscova urmărește distrugerea securității europene: Zaharova: „Europa ar fi mai sigură fără NATO”. Rusia a atacat majoritatea statelor cu care se învecinează, niciodată Alianța Nord-Atlantică
09:17
Moscova urmărește distrugerea securității europene: Zaharova: „Europa ar fi mai sigură fără NATO”. Rusia a atacat majoritatea statelor cu care se învecinează, niciodată Alianța Nord-Atlantică
FLASH NEWSChina a testat primul avion electric COMAC cu echipaj la bord. Cât poate zbura aeronava viitorului cu o singură încărcare
08:24
China a testat primul avion electric COMAC cu echipaj la bord. Cât poate zbura aeronava viitorului cu o singură încărcare
CONTROVERSĂDoi britanici, beți criță, au furat o statuie a lui Iisus de pe cruce și au spart-o în fața unei biserici din Lituania. Preotul cere ajutor: „Sunt îndurerat”
07:40
Doi britanici, beți criță, au furat o statuie a lui Iisus de pe cruce și au spart-o în fața unei biserici din Lituania. Preotul cere ajutor: „Sunt îndurerat”
ALEGERIGăgăuzia își alege astăzi bașcanul și deputații Adunării Populare: peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne
07:00
Găgăuzia își alege astăzi bașcanul și deputații Adunării Populare: peste 129 de mii de alegători sunt așteptați la urne
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Digi24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Click
Cât valorează ținuta iubitei lui Ilie Bolojan de la nunta Luciei Maria! Rochia de mii de euro și geanta de lux au atras atenția
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Cancan.ro
Nuntă cu fast în familia lui Ilie Bolojan! Unde are loc evenimentul și cine sunt nașii fiicei sale
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Kilometrajul unui BMW nu spune totul. Detaliul care dezvăluie cât de mult a fost folosit acest M4
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ADN-ul unui virus mortal în manuscrise vechi de 1.000 de ani. Cum a ajuns acolo?
Mediafax Italia
Case ieftine. Unde le găsești și ce trebuie să verifici înainte să cumperi?!
Mediafax Spania
Profeția care s-a adeverit! Ce spunea în urmă cu 12 ani...
VIDEOBătaie în toată regula la un meci din liga a 4-a. Un spectator a ajuns la spital, după ce a fost lovit de doi fotbaliști
11:19
Bătaie în toată regula la un meci din liga a 4-a. Un spectator a ajuns la spital, după ce a fost lovit de doi fotbaliști
VIDEOO manichiuristă ironizează salariile medicilor rezidenți pe TikTok: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
11:06
O manichiuristă ironizează salariile medicilor rezidenți pe TikTok: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
VIDEOIon Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
10:45
Ion Cristoiu: Cei doi mari câștigători ai mitingului din București – AUR și PSD
FLASH NEWSNicușor Dan participă la Summitul Francofoniei din Cambodgia pentru a-l susține pe Dacian Cioloș. Luni se decide șefia Francofoniei
10:24
Nicușor Dan participă la Summitul Francofoniei din Cambodgia pentru a-l susține pe Dacian Cioloș. Luni se decide șefia Francofoniei
REACȚIERobert Negoiță susține că Nicușor Dan s-ar afla în spatele reformei administrative a PSD. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”
10:05
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan s-ar afla în spatele reformei administrative a PSD. „Nu cred că i-a obligat, cred că i-a condiționat”
MEDIUCentrul Infotrafic anunță ceață pe mai multe drumuri din țară. Zonele unde vizibilitate este redusă sub 50 de metri
09:59
Centrul Infotrafic anunță ceață pe mai multe drumuri din țară. Zonele unde vizibilitate este redusă sub 50 de metri

Cele mai noi

Trimite acest link pe