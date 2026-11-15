Haosul aerian din SUA continuă: peste 15.000 de zboruri anulate în două zile și mii de pasageri blocați în aeroporturi. Când revine traficul la normal

Traficul aerian din SUA ar urma să revină la normal în orele următoare, după o defecțiune care a paralizat zborurile la nivel național. Peste 15.000 de curse au fost anulate în două zile, și mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi.

Transportul aerian din America continuă să fie profund afectat de anulări și întârzieri masive, după ce o defecțiune a sistemelor de comunicații ale controlorilor de trafic a determinat suspendarea decolărilor la nivel național timp de aproape cinci ore.

Bryan Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației (FAA), a anunțat că operațiunile companiilor aeriene ar urma să revină în mare parte la programul obișnuit până duminică seara.

Potrivit datelor publicate de platforma FlightAware și citate de Reuters, numai sâmbătă, până la ora 21:35 pe Coasta de Est a SUA, companiile aeriene anulaseră peste 6.400 de zboruri și înregistraseră întârzieri pentru alte 8.000.

Vineri, când FAA a dispus oprirea decolărilor, aproximativ 9.200 de curse au fost anulate și 7.500 au avut întârzieri. Alte 875 de zboruri programate pentru duminică figurau deja ca anulate.

În total, peste 15.600 de zboruri au fost anulate vineri și sâmbătă, iar numărul întârzierilor a depășit 15.500.

Bedford și-a cerut scuze pasagerilor afectați și a precizat că sistemul de control al traficului aerian este stabil, deși revenirea completă la normal necesită timp.

Suspendarea de vineri a fost cea mai îndelungată măsură de acest fel aplicată la nivel național după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

Un router instalat în timpul unor lucrări de întreținere ar fi provocat blocajul

Incidentul a determinat Casa Albă să convoace vineri o reuniune de urgență în Camera de criză, în timp ce agențiile federale au verificat inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic.

Primele informații prezentate de autorități indică însă o problemă tehnică apărută în timpul unor lucrări de întreținere efectuate de L3Harris, companie care furnizează echipamente și servicii pentru FAA.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că defecțiunea ar avea legătură cu instalarea a cel puțin unui router nou într-o unitate de comunicații aflată la distanță.

„Lucrăm pentru a stabili dacă a fost vorba de incompetență, adică dacă a fost o eroare a utilizatorului sau a instalatorului de la L3Harris, sau dacă au instalat un router defect? Nu am stabilit încă care a fost cauza defecțiunii”, a declarat Sean Duffy, secretarul american al Transporturilor.

Sindicatul Professional Aviation Safety Specialists, care reprezintă angajați din domeniul siguranței aviatice, a precizat că incidentul a fost asociat cu două routere actualizate vineri. Un oficial citat de Reuters a afirmat că echipamentele s-ar afla în Arkansas și Texas. Sindicatul a subliniat că tehnicienii pe care îi reprezintă nu au participat la intervențiile care au precedat blocajul.

FAA a transmis că efectuase o evaluare de siguranță înaintea începerii lucrărilor, iar L3Harris a anunțat că sprijină investigația autorităților.

Problemele au început în cursul după-amiezii de vineri, când mai multe centre de control al traficului aerian au raportat instabilitate în funcționarea sistemelor radar și de comunicații. Potrivit oficialilor americani, defecțiunea routerelor a provocat un volum neobișnuit de mare de date, care a suprasolicitat alte centre de comunicații.

„Am înregistrat peste 1.000 de încercări de conectare la fiecare patru-cinci secunde, iar acest lucru ne-a creat probleme în comunicarea cu avioanele și a provocat, de asemenea, unele perturbări la radarul nostru”, a explicat Duffy.

Defecțiunea a afectat comunicațiile în 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA, responsabile de supravegherea aeronavelor în timpul zborului.

Bryan Bedford a precizat că decizia de suspendare a decolărilor a fost luată pentru a preveni riscurile în cazul unei eventuale pierderi complete a comunicațiilor.

„Nicio instalație nu a rămas fără curent. Nu s-a pierdut nimic în totalitate”, a declarat Bedford.

FAA efectuează teste suplimentare împreună cu L3Harris pentru a identifica eventuale vulnerabilități rămase în sistem.

Mii de pasageri blocați în aeroporturi. SUA cer 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea traficului aerian

Deși restricțiile privind decolările au fost ridicate vineri seara, companiile aeriene nu au reușit să își reia imediat programul normal. Zeci de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi, în timp ce operatorii încercau să repoziționeze aeronavele și să readucă echipajele la locurile de muncă.

Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat fiecare aproximativ un sfert dintre zborurile programate sâmbătă. JetBlue a fost afectată și mai puternic, renunțând la aproape 45% dintre curse.

Companiile au introdus măsuri speciale pentru călători, permițând reprogramarea zborurilor pentru alte date fără taxe suplimentare.

Incidentul a readus în atenție problemele infrastructurii americane de control al traficului aerian, care se confruntă cu echipamente învechite, defecțiuni recurente și un deficit de câteva mii de controlori. În acest context, Sean Duffy a solicitat Congresului o finanțare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor, față de cele 30 de miliarde de dolari cerute anterior.

Solicitarea vine după ce legislativul american a aprobat anul trecut 12,5 miliarde de dolari pentru infrastructura de control al traficului aerian.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat sâmbătă, într-un interviu acordat Fox News, că susține alocarea unor fonduri suplimentare în cursul acestui an.

Republicanii controlează în prezent Congresul, însă democrații urmează să preia majoritatea anul viitor, în urma rezultatelor alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Rick Larsen și Andre Carson, reprezentanți democrați care urmează să conducă anul viitor Comisia pentru Transporturi și Infrastructură a Camerei Reprezentanților, respectiv subcomisia pentru aviație, au anunțat că vor solicita explicații administrației.

Cei doi au transmis că structurile parlamentare pe care le vor conduce „vor trage la răspundere administrația pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru a se asigura că acest haos nu se va repeta”.

Larsen și Carson au precizat că, din finanțarea de 12,5 miliarde de dolari aprobată anul trecut, Departamentul Transporturilor a atribuit contracte în valoare de 4,3 miliarde de dolari, dar a cheltuit efectiv numai un miliard de dolari.