Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit

Joe Biden a fost surprins vineri dimineață așteptând un zbor de linie spre South Carolina, pe Aeroportul Ronald Reagan. Ceața densă a întârziat plecarea, iar pasagerii au trăit un moment rar, întâlnindu-l pe fostul lider de la Casa Albă în ipostaza unui călător obișnuit.

Vineri dimineață, printre pasagerii grăbiți și anunțurile de îmbarcare întârziate din cauza ceții dense, a apărut o imagine pe care puțini se așteptau să o vadă: Joe Biden, așteptând liniștit un zbor comercial, scrie blick.cz.

Fără fast, fără ceremonii oficiale, fostul președinte american se afla în zona de plecări a Aeroportului Ronald Reagan, pregătit să urce într-un avion de linie cu destinația South Carolina. La 83 de ani, a stat la rând, a discutat cu oamenii și a răspuns salutărilor venite din toate părțile.

Ceața a ținut aeronava la sol aproximativ o oră, transformând întârzierea într-un moment de apropiere neașteptată. Călătorii l-au privit inițial cu surprindere, apoi cu curiozitate și respect. Unii i-au strâns mâna, alții au schimbat câteva cuvinte, într-o atmosferă calmă și aproape familiară.

Singurul detaliu care trăda statutul său era prezența discretă a agenților Secret Service. Legea federală le oferă foștilor președinți protecție pe viață, însă nu impune tratamente speciale în timpul călătoriilor comerciale.

