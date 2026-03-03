Prima pagină » Știri externe » Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit

Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit

Mihai Tănase
03 mart. 2026, 11:12, Știri externe
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
Joe Biden - Foto: Shutterstock

Joe Biden a fost surprins vineri dimineață așteptând un zbor de linie spre South Carolina, pe Aeroportul Ronald Reagan. Ceața densă a întârziat plecarea, iar pasagerii au trăit un moment rar, întâlnindu-l pe fostul lider de la Casa Albă în ipostaza unui călător obișnuit.

Vineri dimineață, printre pasagerii grăbiți și anunțurile de îmbarcare întârziate din cauza ceții dense, a apărut o imagine pe care puțini se așteptau să o vadă: Joe Biden, așteptând liniștit un zbor comercial, scrie blick.cz.

Fără fast, fără ceremonii oficiale, fostul președinte american se afla în zona de plecări a Aeroportului Ronald Reagan, pregătit să urce într-un avion de linie cu destinația South Carolina. La 83 de ani, a stat la rând, a discutat cu oamenii și a răspuns salutărilor venite din toate părțile.

Ceața a ținut aeronava la sol aproximativ o oră, transformând întârzierea într-un moment de apropiere neașteptată. Călătorii l-au privit inițial cu surprindere, apoi cu curiozitate și respect. Unii i-au strâns mâna, alții au schimbat câteva cuvinte, într-o atmosferă calmă și aproape familiară.

Singurul detaliu care trăda statutul său era prezența discretă a agenților Secret Service. Legea federală le oferă foștilor președinți protecție pe viață, însă nu impune tratamente speciale în timpul călătoriilor comerciale.

Recomandarea autorului:

Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Armata israeliană avansează în sudul Libanului

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
10:52
Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori
ECONOMIE Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
10:47
Războiul din Orient împinge prețul benzinei la 3 dolari în SUA. Creșterea pune presiune politică pe Donald Trump înainte de alegerile „midterm”
INCIDENT Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
10:39
Imagini noi cu pilotul american catapultat în Kuweit. Localnicii s-au apropiat de el imediat după aterizare
ANALIZA de 10 Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”
10:00
Prăbușirea Republicii Islamice Iran ar fi un eșec strategic pentru Rusia lui Putin? Avertisment: „Moscova nu mai are nevoie de ajutorul Teheranului pentru a continua războiul din Ucraina”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?

Cele mai noi

Trimite acest link pe