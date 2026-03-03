Marco Rubio susține că SUA a acționat defensiv în atacarea Iranului. „O amenințare iminentă. Ne-ar fi atacat ei primii”

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a declarat, într-o conferință de presă, că Statele Unite au acționat „defensiv”, în ceea ce privește atacarea Iranului. Oficialul american a precizat că Teheranul plănuia să lovească SUA, în cazul unui atac din partea unei alte puteri din Orientul Mijlociu, cum ar fi Israelul.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a explicat că analiza Departamentului de Război asupra tensiunilor din Orientul Mijlociu a indicat un „atac iminent” din partea Iranului, în cazul unei ofensive din partea unui alt stat din Golf. Potrivit oficialului american, Statele Unite ar fi suferit și mai multe pierderi dacă nu ar fi acționat.

„În mod categoric a existat o amenințare iminentă, știam că, dacă Iranul ar fi fost atacat – și credeam că va fi atacat – ne vor ataca imediat pe noi, iar noi nu aveam de gând să așteptăm și să primim lovitura înainte de a răspunde. Departamentul de Război a evaluat situația și, dacă am fi așteptat să ne lovească ei primii, după ce au fost atacați – și de către altcineva – Israelul i-ar fi atacat- ei ne-ar fi lovit pe noi, și am fi suferit mai multe pierderi și mai multe victime. Am acționat proactiv, într-un mod defensiv, pentru a-i împiedica să provoace pagube mai mari”, a declarat Marco Rubio în conferința de presă.

De asemenea, Rubio a subliniat că, în contextul în care Teheranul ar fi atacat bazele americane, ar fi fost trași la răspundere cei care cunoșteau planurile Iranului, dar nu au acționat.

„Dacă nu am fi făcut acest lucru, ar fi avut loc audieri la Capitoliu despre faptul că știam că acest lucru se va întâmpla și nu am acționat pentru a preveni victimele și mai multe pierderi de vieți omenești”, a declarat Marco Rubio.

FOTO: Mediafax/ VDIEO: Clash Report

