Iranul susține că a distrus o bază americană din Bahrain. Centrul militar ar fi fost atacat cu drone și rachete în zori

03 mart. 2026, 10:52, Știri externe
Agenția de știri Fars, afiliată Gărzii Revoluționare Iraniene, a declarat că Teheranul a lovit o bază aeriană americană din Bahrain, în primele ore ale celei de-a patra zile a conflictului, relatează The Mirror.

Mass-media iraniană a raportat că un atac cu drone și rachete a distrus o bază aeriană americană din Bahrain. Atacul raportat marți, 3 martie, survine în contextul în care ostilitățile din Orientul Mijlociu intră în a patra zi. Ambasada SUA din Arabia Saudită a fost lovită anterior de două drone.

Imaginile publicate de agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzii Revoluționare Iraniene (IRGC), par să arate o serie de rachete explodând în ținte îndepărtate.

Agenția de știri Fars susține că atacul cu drone și rachete al IRGC a distrus o bază aeriană a comandamentului și personalului american din regiunea Sheikh Isa din Bahrain. De asemenea, a afirmat că atacul a provocat explozia rezervoarelor de combustibil, a raportat BBC.

„A paisprezecea etapă a operațiunii True Promise 4 a Marinei IRGC din Corpul Gărzii Revoluționare Islamice a vizat baza aeriană americană din regiunea Sheikh Isa din Bahrain cu un atac extins cu drone și rachete în zori de astăzi”, a scris agenția de știri Fars într-o postare pe X.

Marți, Departamentul de Stat al SUA a ordonat evacuarea personalului neesențial și a membrilor familiilor acestora din Bahrain și Iordania, invocând „riscuri de siguranță”. De asemenea, a îndemnat cetățenii americani din Orientul Mijlociu să părăsească regiunea pe fondul escaladării conflictului cu Iranul.

BBC a raportat că mai devreme s-a văzut fum ridicându-se de la o bază navală americană din Bahrain.

SUA nu a comentat încă atacurile raportate.

